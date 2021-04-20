Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bir araya geldi ve yeni kısıtlama kararlarını açıkladı. Bu noktada gözler düğün, nikah ve nişan merasimlerine çevrildi. Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinlikler hakkında yeni kararlar alındı ve ertelendi. Bu noktada, yuva kuracak, evlenecek çiftler ise düğünlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Düğün, kına, nikah ve nişan törenleri ne zaman başlayacak? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından verilen tarih!
DÜĞÜN, NİKAH, KINA GECELERİ VE NİŞAN MERASİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
13 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sonrası alınan yeni tedbir kararları çerçevesinde düğün, nikah, kına geceleri ve nişanlar merasimleri 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek.
Bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmeyecek.