Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bir araya geldi ve yeni kısıtlama kararlarını açıkladı. Bu noktada gözler düğün, nikah ve nişan merasimlerine çevrildi. Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinlikler hakkında yeni kararlar alındı ve ertelendi. Bu noktada, yuva kuracak, evlenecek çiftler ise düğünlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Düğün, kına, nikah ve nişan törenleri ne zaman başlayacak? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından verilen tarih!