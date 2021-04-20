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    SON DAKİKA: MİT ve emniyetten ortak operasyon: Eylem hazırlığında olan DEAŞ’lılara şafak baskını!

    Son dakika haberine göre, 'da MİT ve emniyetin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlendiği operasyonda eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı.

    DHA

    'da MİT ve emniyetin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlendiği operasyonda eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı.


    ve MİT'in ortak çalışması sonrası terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı şüphelilere yönelik 4 ilçede 8 adrese operasyon yapıldı.


    YABANCI UYRUKLU 14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
    Operasyonda örgütle bağlantı olduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirtilen uyruklu 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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