



TEMİZLİK GÖREVLİSİ 1 YILDA İŞ ADAMI OLDU

2016 yılından önce hiçbir malvarlığı bulunmayan örgüt yönetici ve üyelerinin zenginleşerek Lüks araçlar satın aldıkları ve Rezidance dairelere taşındıkları ortaya çıktı.



TEMİZLİK GÖREVLİSİ BİR YIL İÇİNDE İŞ ADAMI OLDU

Sabah'ın haberine göre, Liderlerden Atakan A. dolandırıcılıktan kazandığı para ile lüks araçların satıldığı oto galeri işini kurduğu belirlendi. Temizlik görevlisi olan örgüt üyesi, dolandırıcılıktan kazandığı para sayesinde bir yıl içerisinde iş adamı olduğu görüldü.