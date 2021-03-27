Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, Türkiye'de eylem hazırlığı için bir toplantıya katılacağı tespit edilen PKK'lı Hüseyin İnal ve beraberindeki 2 terörist, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.