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    • 27.03.2021 17:04
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    SON DAKİKA: 'de eylem hazırlığı için toplantıya katılacak olan PKK'lı etkisiz hale getirdi

    Son dakika haberi: 'in 'ın kuzeyindeki operasyonuyla, 'de eylem hazırlığı için toplantıya katılacağı belirlenen PKK'lı etkisiz hale getirildi.

    AA

    Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, Türkiye'de eylem hazırlığı için bir toplantıya katılacağı tespit edilen PKK'lı Hüseyin İnal ve beraberindeki 2 terörist, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

    YUNANİSTAN'DAKİ KAMPTAN KATILDI
    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlediği operasyonda, örgütün kırsal kadrosuna Yunanistan'daki Lavrion kampından katılan "Karker Kürecik" kod adlı Hüseyin İnal'ı etkisiz hale getirdi.

    2018'de KUZEY IRAK'A GEÇTİ
    İnal'ın, Lavrion kampında örgütsel eğitim aldıktan sonra terör örgütü PKK'nın kırsal kadrosuna katılmak amacıyla 2018'de Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarına geçtiği belirlendi.

        TÜRKİYE'DE EYLEM İÇİN TOPLANTIYA KATILACAKTI
        Yaklaşık 3 yıldır PKK kamplarında faaliyet yürüten İnal'ın, Türkiye'de eylem yapmak amacıyla Metina'daki bir toplantıya katılacağı tespit edilirken, 22 Şubat'ta düzenlenen operasyonda İnal'ın beraberindeki 2 örgüt mensubu da etkisiz hale getirildi.
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