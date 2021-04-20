Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça açıklarında Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SAAT 08.09'DA MEYDANA GELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Muğla'nın Datça ilçesinin 33.29 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 08.09'da meydana geldi.
DATÇA'DA HİSSEDİLDİ
Yerin 7.17 kilometre derinliğinde olan deprem, Datça'da hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbar alınmadığını, alanda tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremin ardından ilgili kurumlardan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbar bulunmuyor. Ekiplerimizin alanda tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.