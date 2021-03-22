Terörün siyasi ayağı HDP ve onun destekçisi CHP'nin bu haftaki yalanları

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da haftanın yalanları paylaşıldı. 15-21 Mart 2021 tarihleri arasında paylaşılan yalanlar arasında CHP ve HDP'li yetkililer öne çıktı.
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Tarakçı ve gazeteci Yazgülü Aydoğan'ın gerçeğe aykırı paylaşımda bulunduğu öğrenildi.
15-21 Mart 2021 tarihleri arasında paylaşılan yalanlar şöyle:
YALAN-1: TBMM İdari Amiri Alpay Özalan'ın, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Genel Kurulda okunmasının ardından milletvekilliği düşen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yakasına yapışıp zorla dışarı atmaya çalıştığı iddia edildi.
GERÇEK: Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu; "Alpay Özalan'ın babamın yanına yaklaşabilmesi söz konusu değil. Yakaya yapışma gibi bir durum yok" diyerek iddiayı yalanladı.