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    • 20.04.2021 13:12
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    SON DAKİKA: CHP'li İBB Cuma namazına giden personeli fişlemeye başladı! İşte o belge

    Son dakika haberleri... (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Belediye Başkanı , İBB yönetiminin Cuma namazına gidenleri fişlediğini söyledi.

    İBB Cuma namazına giden personelleri fişliyor

    Tevfik Göksu; "CHP'li İBB Yönetimi Cuma namazına giden personelini fişlemeye başlamış. Anlaşılan o özledikleri tek parti dönemini İBB'de yaşatacaklar. Artık bundan sonraki adımları da İBB'de ikna odaları kurmak olacak herhalde" ifadelerini kullandı.

    Göksu; paylaşımında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı İbadet İzin Talep Formu'nu da paylaştı.

    Söz konusu formda; "İzinli saatlerimin hafta içi mesai saatlerime ilave edilerek mesai kaybına yol açmayacak şekilde Cuma namazı için gerekli iznin verilmesi için gereğini arz ederim" ifadeleri yer alıyor.

    Söz konusu formda; TC Kimlik numarası, adres, telefon ve sicil numarası da yer alıyor.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP'li İBB Cuma namazına giden personeli fişlemeye başladı! İşte o belge