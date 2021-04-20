SON DAKİKA: CHP'li İBB Cuma namazına giden personeli fişlemeye başladı! İşte o belge

Tevfik Göksu; "CHP'li İBB Yönetimi Cuma namazına giden personelini fişlemeye başlamış. Anlaşılan o özledikleri tek parti dönemini İBB'de yaşatacaklar. Artık bundan sonraki adımları da İBB'de ikna odaları kurmak olacak herhalde" ifadelerini kullandı.