Eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşlarından darbeci amirallere selam!

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün köşe yazısı şöyle:
ABD Başkanı Biden'ın, Başkan Erdoğan'a karşı muhalefet partilerine destek vereceği açıklaması çok tartışılmıştı.
Bu kirli projenin nasıl hayata geçirileceği merak edilirken, ABD'nin kapsama alanına giren kesimlerin harekete geçmeleri çok sürmedi. Kimi "Montrö"yü gerekçe yaptı, kimi "irtica" kılıfıyla eski Türkiye özlemini dile getirdi. Hepsinin ortak derdi, Başkan Erdoğan hükümetinin yürüttüğü "milli ve yerli" siyasetti.
Bu siyasi kuşatmanın terör ayağında ise bu kez FETÖ'den daha çok PKK vardı. PKK demek, aynı zamanda HDP ve Suriye'deki ayağı PYD demekti. Bir anlamda "darbe dinamiği" dahil siyasi kuşatmanın kitlesel ayağında onlar vardı ve onlara "büyük iş" düşüyordu.
Peki, ne karşılığında?
PKK'nın terör örgütü listesinden çıkarılması karşılığında... Yani PKK silahı bırakmayacak ama "terör örgütü" listesinden çıkarılacaktı. Bu talebi de PKK'nin Kandil'deki baronu Cemil Bayık açıkladı:
"Gerillalarımız olmasaydı DAİŞ'in başkenti Rakka özgürleşmezdi. PKK'ye teşekkür edilmesi gerekirken yük olarak görülmesi hangi hakkaniyetle bağdaşır. ABD'nin PKK'yi terör örgütü listesine koyması tamamen siyasi nedenlerledir. NATO üyesi olan Türkiye ile ilişkiler böyle bir kararı aldırmıştır. Bu karar Türkiye'yi memnun etmek için alınmıştır. Türkiye de böyle bir dayatma içinde olmuştur."