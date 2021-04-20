Eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşlarından darbeci amirallere selam!





'PKK İÇİNDEKİ ROJAVALI ARKADAŞLARIMIZ'

Ama daha vahim olan, 40 yıldır Türkiye'ye terörle saldıran, binlerce insanı katleden ve antiemperyalist olduğunu söyleyen bu Stalinist örgütün başınzdaki adamın, ABD emperyalizmi karşısında "günah" çıkarmasıydı:



"Gerillanın, örgütümüzün ABD'ye yönelik dolaylı ya da dolaysız tek bir eylemi yoktur. ABD bizi ödülle arananlar listesine almış. Bu büyük bir haksızlık..."



Bayık o açıklamalarının devamında bir gerçeği de itiraf ediyor. Yıllardır Türkiye'nin, ABD ve tüm dünyaya hatta içerideki CHP'ye anlatmaya çalıştığı, "PYD, PKK'nın Suriye'deki siyasi koludur" gerçeğini bakın ne kadar açık ve net anlatıyor:



"Ferhad Abdi Şahin ve İlham Ahmed on yıllarca PKK içinde kalmışlar, yöneticilik yapmışlardı. Bunu ABD de, Avrupa da, Türkiye de, tüm dünya da biliyor. PKK içindeki Rojavalı arkadaşlarımızdı."