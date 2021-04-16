"TAM ANLAMIYLA BİR İLETİŞİM KAZASI"

Adli kontrolle serbest bırakılan şüphelilerden emekli Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz, adliye çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Haklı tarafta, doğru tarafta olmak bunlar önemli. Bu kadar basit bir basın açıklamasından bu aşamaya gelmek de tam anlamıyla bir iletişim kazası. Ama bu kazanın nedenini bizde aramayın. Metin çünkü çok net, iyi niyetle hazırlanmış bir metin ama bu... Yine de hukuk sistemine, adalet sistemine ve polis teşkilatına kendi adıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

BİLDİRİYİ ERGUN MENGİ HAZIRLADI

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamaya sevk yazısında, Ergun Mengi'nin, söz konusu bildiriyi hazırlayıp, taslak metin olarak "ADMEK-2" isimli Whatsapp grubunda yayınladığı ve yapılması istenilen değişiklikleri bildiri metnine ekleyerek metne son halini verdiği belirtilmişti.