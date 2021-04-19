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    • 20.04.2021 04:51
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    Son dakika: Sağlık Bakanı 55 yaş üzeri için aşılama başladı dedi: Gece yarısı kuyruk oluştu

    Son dakika haberi...Sağlık Bakanı , genelinde aşılamanın 55 yaş üzeri için de başladığını duyurdu. Bakan Koca'nın müjdeli haberi vermesinin ardından 'da vatandaşlar gece yarısı hastanelere akın ederek aşı kuyrukları oluşturdu.

    Gece yarısı aşı kuyruğu oluştu

    Son dakika haberi.. Sağlık Bakanı , genelinde aşılamanın 55 yaş üzeri için de başladığını duyurdu.

    Bakan Koca'nın müjdeli haberi vermesinin ardından 'da vatandaşlar gece yarısı hastanelere akın ederek aşı kuyrukları oluşturdu.

    Ankara'da sırası gelen vatandaşların () üzerinden randevu almaya başladı. Akşam saatleri olmasına rağmen vatandaşlar, Ankara'daki hastanelere akın etti. İlerleyen saatlerde ise vatandaşlar tarafından aşı yoğunluğu oluştu.

    Aşı olmak için giden vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak hastane dışında hem yoğun trafik hem de uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

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