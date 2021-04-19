Son dakika haberi.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde aşılamanın 55 yaş üzeri için de başladığını duyurdu.

Bakan Koca'nın müjdeli haberi vermesinin ardından Ankara'da vatandaşlar gece yarısı hastanelere akın ederek aşı kuyrukları oluşturdu.

Ankara'da sırası gelen vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almaya başladı. Akşam saatleri olmasına rağmen vatandaşlar, Ankara'daki hastanelere akın etti. İlerleyen saatlerde ise vatandaşlar tarafından aşı yoğunluğu oluştu.

Aşı olmak için giden vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak hastane dışında hem yoğun trafik hem de uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.