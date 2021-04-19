Merhum Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal, A Haber ekranlarında yayınlanan programa katılarak canlı yayında çaprıcı açıklamalarda bulundu. Zeynep Özal babasına yapılanları hatırlatarak "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da siyasete kurban etmek istiyorlar" dedi.

BABAM ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Turgut Özal'ın vefat sürecini anlatan, Zeynep Özal, "Babam zehirlenerek öldürüldü. Biz mezarı açtırdığımızda zehir bulundu. Ama maalesef ki neticelenemedi. Yani direk zehirlemeden dolayı mı yoksa kalpten mi? Bir karar verilemedi. İçimizde hep bir soru işareti kaldı." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN ATILIMLARINA ÖVGÜ

Başkan Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin atılımlarına övgü yağdıran Zeynep Özal, "Babam bugünkü atılımları görse gurur duyardı" yorumunda bulundu.

AK Parti iktidarında büyük bir çabayla yapılan projelere karşı çıkanlara eleştiri yönelten Özal, "Yaptırmayız diyenler o köprüleri kullanıyor" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'I DA SİYASETE KURBAN ETMEK İSTİYORLAR

"Babam Erdoğan'ı çok çalışkan ve zeki buluyordu" diyen Özal açıklamasında, "Babama yaptıklarını şimdi Erdoğan'a yapıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Siyaset cephesinde yaşanan kirli oyunlara vurgu yapan Özal ayrıca "Başkan Erdoğan'ı da siyasete kurban etmek istiyorlar" uyarısında bulundu ve "Türkiye'de çalışan insanlar takdir edilmiyor" dedi.

Öte yandan Turgut Özal döneminde yapılanlara değinen Zeynep Özal "Babam partiyi Adnan Kahveci'ye bırakacaktı" şeklinde konuştu.