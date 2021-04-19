Şişli Belediye Başkanlığınca 2014-2015 arasında belediye görevlilerince kuruma ait araçların Hakların Demokratik Partisinin (HDP) ikinci bölgedeki seçim çalışmaları için parti kullanımına tahsis edildiği iddia edildi. Söz konusu iddialar belediyedeki bir çalışanın ihbarıyla ortaya çıktı.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Soruşturmada, mevzuata aykırı yapılan ihalenin yapıldığını gösterir bilgiler de EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) sorgulamasında ise bulunamadı. İhbar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
İçişleri Bakanlığı, savcılık talebi üzerine belediyenin en üst amiri sıfatı taşıyan Hayri İnönü, Belediye başkan yardımcısı Hasan Karabulut, Ulaşım Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Murat Dündar ve Fen İşleri Müdürü Osman Çolak hakkında soruşturma izni verdi.
Taraflar hakkında verilen izin sonrası duruma itiraz etti. Danıştay 1. Dairesi tarafların itirazlarının reddine karar verirken, Hayri İnönü'nün itirazı kabul edildi.