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    • 19.04.2021 09:17
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    SON DAKİKA: İstanbul'da çamur yağdı vatandaş soluğu oto yıkamacılarda aldı! Meteoroloji uyardı: Çarşamba'ya kadar...

    Son dakika haberine göre, İstanbul'da gece saatlerinde Kuzey Afrika kökenli toz taşınımı nedeniyle kent genelinde çamur yağışı etkili oldu. Sabahın erken saatlerinde evlerinden dışarı çıkan otomobil sahipleri neye uğradığını saşırırken soluğu oto yıkamacılarda aldı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre yağışların Çarşamba gününe kadar devam edeceği öğrenildi.

    DHA
    Çamur yağdı vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Afrika kökenli toz taşınımı nedeniyle çamur yağışı uyarısı yapılmıştı.

    İstanbul'da gece saatleri itibariyle etkili olan yağış nedeniyle otomobillerin üzeri çamur ile kaplandı.

    Çamur yağdı vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı




    ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK
    Sabahın erken saatlerinde evlerinden dışarı çıkan otomobil sahipleri neye uğradığını şaşırırken soluğu oto yıkamacılarda aldı. Alınan bilgiye göre yağışların Çarşamba gününe kadar devam edeceği öğrenildi.



    Otomobilini yıkamaya getirdiğini söyleyen Hakan Mert, ''Dün de olsun bugün de olsun çamur yağışı oldu. Aracımı görüyorsunuz işte, kızıl bir çamur yağışı oldu. Yıkatmaya getirdik, dün de yıkattık bugün de yıkatacağız. Bakacağız artık.'' diye konuştu.

        Otomobilini yıkatmaya gelen Yüksel Kaya, "Akşam çamur yağmış üzerine. Temizletelim, dedik. Camlar baya tozlanmış" dedi.


        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının; güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.


        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
        Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
        Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 28°C
        Parçalı bulutlu

        HATAY °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 25°C
        Parçalı bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            ANKARA °C, 22°C
            Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            ÇANKIRI °C, 24°C
            Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 23°C
            Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            KONYA °C, 29°C
            Parçalı çok bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            BOLU °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            AMASYA °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ARTVİN °C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            ERZURUM °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            IĞDIR °C, 28°C
            Parçalı bulutlu

            KARS °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            VAN °C, 21°C
            Parçalı bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ADIYAMAN °C, 27°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DİYARBAKIR °C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİİRT °C, 28°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 34°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DENİZLERDE HAVA
            Fırtına beklenmiyor.

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            Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da çamur yağdı vatandaş soluğu oto yıkamacılarda aldı! Meteoroloji uyardı: Çarşamba'ya kadar...