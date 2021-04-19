AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.15'te başladı.







GÜNDEM NELER VAR?

MYK'nın gündemindeki konuları A Haber muhabiri Rüya Akkuş şöyle aktardı:



"Özellikle iç ve dış gelişmeler oldukça önemli. Çünkü Doğu Akdeniz'de sular tam duruldu derken tekrardan ısınmaya başladı. Bunun da tek bir sebebi var Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama ve atılan adımlar.



Yine geçtiğimiz cumartesi günü Türkiye'nin kıta sahanlığına girebilecek şekilde bir NAVTEX ilanında bulundular. Türkiye bir önleyici NAVTEX ilanında bulundu ancak bunu uygulamadıkları için Türk donanması devreye girmek ve bu eylemlerini yarıda kesmek zorunda kalmıştı. Bunun muhakkak ki yansımaları olacak. Özellikle Cenevre'ye kadar ilişkiler ne kadar daha gerilecek? Ya da ortaklaşa bir uzlaşı noktası bulunacak mı? Bunlara bakılacak.



İÇ GELİŞMELER

İç gelişmelerden de bahsedecek olursak biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sivil Anayasa çalışması talebinde bulunmuştu. Bu kapsamda kendi hukukçu kurmaylarını görevlendirmişti. Bu konunun da gündeme gelmesi ve sunum yapılması bekleniyor. "