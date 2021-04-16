Dendias'ın Türkiye'deki tahriği Yunan manşetlerinde! Skandal ifadeler!
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte düzenlenen basın toplantısında Türkiye'ye karşı şok suçlamalarda bulundu. Dendias'ın hadsiz ifadelerine Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert sözlerle tepki geldi. Basın toplantısındaki gerilimi manşetlerine taşıyan Yunan medyası skandal ifadeler kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, dün Ankarayı ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlediği ortak basın toplantısı gündeme bomba gibi düştü.
Dendias'ın Türkiye'deki tahriği Yunan manşetlerinde! Skandal ifadeler! Videosunu izle!
"Maalesef ülkeme yönelik kabul edilemez ithamlarda bulundu. Öncelikle Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti, kendi haklarını özellikle Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Türk haklarını korumaya muktedirdir. Attığımız adımlar da haklarımızı korumaya yöneliktir. Bu konuları kendi aramızda konuşma konusunda mutabık kaldığımız halde buraya gelip Türkiye'yi suçlarsanız, ben de bunların cevabını vermek durumundayım."