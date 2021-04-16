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Dendias'ın Türkiye'deki tahriği Yunan manşetlerinde! Skandal ifadeler!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte düzenlenen basın toplantısında Türkiye'ye karşı şok suçlamalarda bulundu. Dendias'ın hadsiz ifadelerine Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert sözlerle tepki geldi. Basın toplantısındaki gerilimi manşetlerine taşıyan Yunan medyası skandal ifadeler kullandı.

16.04.2021 09:30 - Son Güncelleme: 16.04.2021 10:10
Dendias'ın Türkiye'deki tahriği Yunan manşetlerinde! Skandal ifadeler!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, dün Ankarayı ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlediği ortak basın toplantısı gündeme bomba gibi düştü.

Dendias'ın Türkiye'deki tahriği Yunan manşetlerinde! Skandal ifadeler! Videosunu izle!

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Dendias'ın Türkiye'deki tahriği Yunan manşetlerinde! Skandal ifadeler!

Dostane bir havada başlayan ve iki bakanın da birbirlerine isimleriyle ve "dostum" diyerek hitap ettiği basın toplantısı, Çavuşoğlu'nun "pozitif gündemle ilerlemeliyiz" diyerek söz hakkını Dendias'a vermesinden sonra yön değiştirdi.

Dendias'ın Türkiye'deki tahriği Yunan manşetlerinde! Skandal ifadeler!

Dendias'ın Türkiye'yi Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlamasının ardından Çavuşoğlu bir kez daha söz aldı ve Yunan Bakan'a sert sözlerle tepki gösterdi.

Dendias'ın Türkiye'deki tahriği Yunan manşetlerinde! Skandal ifadeler!

Dendias'ın "Yunanistan'ın Akdeniz'deki görüşleri malum. Siz bunları ilk defa duymuyorsunuz. Doğu Akdeniz'de bir şey olmuyormuş gibi davranamam. Türkiye uluslararası hukuka aykırı davranıyor" ithamlarının ardından Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

Dendias'ın Türkiye'deki tahriği Yunan manşetlerinde! Skandal ifadeler!

"Maalesef ülkeme yönelik kabul edilemez ithamlarda bulundu. Öncelikle Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti, kendi haklarını özellikle Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Türk haklarını korumaya muktedirdir. Attığımız adımlar da haklarımızı korumaya yöneliktir. Bu konuları kendi aramızda konuşma konusunda mutabık kaldığımız halde buraya gelip Türkiye'yi suçlarsanız, ben de bunların cevabını vermek durumundayım."