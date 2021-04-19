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    • 19.04.2021 16:48
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    AK Parti ücretsiz yaptı takoz koydu! 'li belediye vatandaşı yine mağdur etti

    Vatandaşa hizmet için 'ndeki AK Partili meclis üyeleri, ilçe sınırları içerisinde bulunan bir park alanını vatandaşların ücretsiz kullanımına sundu. ise skandal bir adım atarak araçların alana girişini yasakladı. AK Parti Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Neşat Ateş yaşanan duruma tepki gösterdi ve "İnatla vatandaşı mağdur ediyorlar. Ayrıca sunduğumuz hizmeti de gölgelemek istiyorlar." dedi.

    AK Parti ücretsiz yaptı İBB takoz koydu

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşları mağdur eden uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. 'ndeki AK Partili meclis üyeleri daha önce özel bir işletmenin elinde olan ve ücretli olan park alanını vatandaşların ücretsiz bir şekilde kullanmasını sağlamıştı. Yakuplu Mahallesi'nde bulunan alana araçlarını güvenli bir şekilde alan park eden vatandaşlar ise alınan kararı memnuniyetle karşılamıştı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise skandal bir işe imza atarak park alanını İETT Peron Alanı yaptı. Ayrıca alanın E-5 girişini kapatan , araçların alana girişini de engelledi. Yaşanan gelişmeye vatandaşlar tepki gösterdi.

    ATEŞ: "İNATLA VATANDAŞI MAĞDUR EDİYORLAR"
    AK Parti Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Neşat Ateş, vatandaşların mağdur edildiğini belirterek, "Burası Mevlüt Uysal döneminde yapılan ve vatandaşların ücretsiz bir şekilde kullandığı bir park alanıydı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu burayı özel bir işletmeye verdi. Bu sorunu belediye meclisine ilettim. Soru önergesi verdik, kabul etmediler. Daha sonra durumu kaymakamlığa ilettik ve alanı vatandaşların ücretsiz bir şekilde kullanmasını sağladık. Bu duruma tahammül edemeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık alanı tekrar ücretli bir hale getirdi. İnatla vatandaşı mağdur ediyorlar. Ayrıca sunduğumuz hizmeti de gölgelemek istiyorlar." dedi.

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