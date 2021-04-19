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    • 19.04.2021 13:51
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    Uçakla ? Kimler uçakla otobüsle seyahat edebilir?

    Şehirler arası yolculuğa kısıtlama getirilmesinin ardından vatandaşlar uçakla sorusuna yanıt aramaya başladı. Şehirler arası seyahat etmesi gereken vatandaşlar herhangi bir kısıtlama kararı olup olmadığını merak ediyor. Ramazan ayı boyunca merak edilen şehirler arası seyahat yasağına ilişkin detaylar da duyurulmuştu. Peki uçakla otobüsle seyahat etmek yasak mı?

    takvim.com.tr
    Uçakla otobüsle seyahat etmek yasak mı? Kimler uçakla otobüsle seyahat edebilir?

    Uçakla otobüsle seyahat etmek yasak mı? Ramazan ayında başka bir şehre yolculuk yapmayı planlayan vatandaşlar şehirler arası seyahatin yasak olup olmadığını merak ediyor. Koronavirüsün ilk yasaklarında şehirler arası seyahat edecek kişilere seyahat izin belgesi zorunluluğu getirilmişti. Yeni alınan kısmi kapanma kararlarının ardından da gözler seyahat yasaklarına çevrildi. İşte,uçakla otobüsle seyahat etmek yasak mı sorusunun cevabı!

    UÇAKLA OTOBÜSLE SEYAHAT ETMEK YASAK MI?

    İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kısmi kapanma tedbirleri genelgesinde şehirler arası seyahatle ilgili "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

    Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak." denildi.

    KİMLER SEYAHAT EDEBİLİR?

    Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,


    Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

        Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
        ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
        Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,


        Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
        Ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlar

        Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek
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