MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2021? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılan adaylar şimdi merakla ve heyecanla ÖSYM'den gelecek haberi bekliyor ve sonuçları sorgulamak için sabırsızlanıyor. MSÜ sınav sonuçları için ÖSYM'den tarih haberi geldi, işte detaylar…