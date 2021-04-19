MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2021? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılan adaylar şimdi merakla ve heyecanla ÖSYM'den gelecek haberi bekliyor ve sonuçları sorgulamak için sabırsızlanıyor. MSÜ sınav sonuçları için ÖSYM'den tarih haberi geldi, işte detaylar…
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Buna göre MSÜ sonuçları 29 Nisan tarihinde erişime açılacak.
MSÜ sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. MSÜ sonuçları 29 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.
SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
MSÜ sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 29 Nisan tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.