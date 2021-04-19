CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimler '128 milyar dolar nerede?' şeklinde algı operasyonuna soyunarak Türk ekonomisini hedef aldı.

Hükümetten ve Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamalarla algı operasyonu çürütülse de CHP yalanı ısrarla sürdürüyor.

CHP'nin kirli propagandasına bu kez İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener A Haber'de yanıt verdi.

'128 milyar dolar' gerçeği ne? Uzman isim A haber'de açıkladı

Şener'in açıklamaları şu şekilde:

SON 1 YILDA 75 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDEN DÖVİZ TALEBİ VAR

Son 1 yıllık dönemde 75 milyar doların üzerinde bir artış var döviz talebinde.

Sadece yerleşiklerden yani vatandaşlardan, şirketlerden. Bu 75 milyar doların bir kısmının da yatırımla falan bir ilgisi yok; direkt talep ediliyor, bankalara yatırılıyor. Şu anda bankalardaki son rakamı da vereyim, 224 milyar dolarlık döviz mevduat hesabı var ve bu 224 milyar doların yüzde 63'ü bankalarda tutuluyor.

Şu anda bankalarda tutulan döviz miktarı TL miktarından daha fazla. Bu kadar döviz talebinin yoğun olduğu bir yerde, bunu biz nereden alıyoruz? Ya gidip serbest piyasadan talep ediyoruz ya da kendi bankamızdan talep ediyoruz.

PANDEMİNİN ETKİLERİ

Peki, bankalar bunu nereden telafi edecek? Ya da piyasa bunu geri yerine nereden koyacak? İşte Merkez Bankası'nın bu süreçte devreye girmesi gerekiyor. Öbür türlü müdahale etmediğiniz zaman borcunuzu ödememiş olursunuz. Sadece bunlar bizim talep ettiğimiz kısımlar. Bunun dışında bir pandemi ortaya çıkmışsa; bütün sektörü etkilemiş, 38-40 milyar dolara yakın bir turizm geliri olan bizim gibi bir ülke, kaldı ki bütün ülkeler etkilendi. Bu 38-40 milyar dolardan bir anda mahrum oluyorsunuz. Her zaman Türkiye'nin ithalatı ihracatından fazla. Bir taraftan 180 milyar dolarla cumhuriyet döneminin rekoru kırılıyor ama diğer taraftan da 220 milyar dolarlık da ithalatımız var yani o aradaki fark mutlak suretle piyasadan döviz talebini gerektiriyor. Sadece bankalarda tutmak için insanlar döviz talep etmiyor, ithalat yapmak için de döviz talep ediliyor.

"KİMSEYE ÖZEL BİR KUR UYGULANMIYOR"

Bu işlemler online yapılıyor. Nasıl ki siz bankadaki hesabınıza girip de TL'nizi dolara çevirdiğiniz zaman mevcut bankanın kuru üzerinden alabiliyorsanız bu doları o zaman Merkez Bankası'ndan dolar talep eden diğer bankalar da o günkü kur üzerinden aslında bu doları alıyor. Yani online platform üzerinden alınıyor, birileri gidip de Merkez Bankası'ndan çantayla dolar getirmiyor. Dolayısıyla online sistemden alındığına göre kimseye özel bir kur uygulanmıyor.