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    • 20.04.2021 01:34
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    'da 180 metrelik Hoegh Pusan isimli gemi karaya oturdu!

    'da  bayraklı 180 metrelik Hoegh Pusan isimli araba taşıyıcı gemi, Tuzla demir sahasında demir tarayarak karaya oturdu. Kurtarma çalışamları sürerken 'nden, "Herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı rapor edildi" açıklaması geldi.

    Gemi karaya oturdu

    'da bayraklı 180 metrelik Hoegh Pusan isimli araba taşıyıcı gemi, karaya oturdu.

    Yardım talebinde bulunan ve boş vaziyette olduğu öğrenilen gemiye 'ne bağlı Kıyem-3 can kurtarma botu, Kurtarma-7 isimli kurtarma römorkörü sevk edildi.

    Olayda herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmazken ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

    CAN VE MAL KAYBI YOK
    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "180 metre boya sahip Hoegh Pusan isimli gemi, Tuzla demir sahasında karaya oturdu. Yardım talebinde bulunan gemiye, ivedilikle KIYEM-3 botu ve Kurtarma-7 römorkörü sevk edildi. Herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı rapor edildi" denildi.

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    Haberler Güncel Tuzla'da 180 metrelik Hoegh Pusan isimli gemi karaya oturdu!