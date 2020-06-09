YURT DIŞINDAKİ FETÖ OKULLARI

Türkiye'nin girişimleri ile FETÖ'nün yurt dışında bulunan çok sayıda okulu kapatıldı, bir kısmı ilgili ülke tarafından millileştirildi, bazıları ise Maarif Vakfı tarafından devralındı. Terör örgütünün Bosna Hersek'te de okulları bulunuyor. Burç Üniversitesi adıyla faaliyet gösteren bu okullar; 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ABD'li bir firmanın adıyla faaliyetlerine devam etti. 2 yıl önce Türkiye'den kaçan FETÖ'cüler okulu üzerlerine aldı. Yeni firmaları İngiltere adresliydi. Okul aynı anlayış tarafından işletilmeye devam ediyor. Okulun bulunduğu Saraybosna'nın Ilıdza semtinde bahçe direklerine İngiliz bayrakları asılmasından; örgütün anlayışının yaşatılmaya çalışılmasından Türkler kadar Boşnak halkı da rahatsız. Türkiye'nin çalışmaları ve Bosna Hersek halkının mesafeli durması nedeniyle okulun zor günler yaşadığı biliniyor. İngiliz Büyükelçinin himayesiyle, örgüt okulu nefes almaya çalışıyor.