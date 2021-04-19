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    Azgın azınlığı kışkırtan , lileri hedef gösterdi! lar, 'nın göbeğinde dükkanlarına saldırdı

    CHP'nin medya organı , ülkesindeki iç savaştan ve yoksulluktan kaçmış lileri hedef göstermesinden birkaç gün sonra bir grup saldırgan ’da Somalilerin işyerlerine saldırdı.

    takvim.com.tr
    Sözcü, Somalileri hedef gösterdi, ırkçılar saldırdı

    CHP'nin medya organı , "Somali'den gelen iş insanları ve sığınmacılar, Ankara'nın göbeği olan Kızılay'daki iki sokağı baştan sona kendi ülkelerine çevirdiler" başlıklı haberinden 5 gün sonra bir grup saldırgan 'da lilerin işyerlerine saldırdı.

    SOMALİLİLER DE AZGIN AZINLIKTAN NASİBİNİ ALDI!

    'da gerçekleşen olayda ırkçı saldırganlar sopa ve taş ile saldırmaya başladı. Somalililerin lokantasının camlarını kırmaya çalıştı. Bir Somalilinin de omzunu taşla ezdi!

    BUNLARA HESAP SORULMALI

    Sosyal medya üzerinden yı aktaran bir vatandaş, insanları sürekli kışkırtmaya çalışan muhalif gazetecilerden ve siyasetçilerden hesap sorulması gerektiğini belirtti.

    Her gün yüzlerce yalan haber yayınlayıp ülkedeki tansiyonun yükselmesine zemin hazırlayan Sözcü gazetesi, ölümden ve yoksulluktan kaçıp ülkemize sığınan Suriyelileri de şeytanlaştıran bir yayın politikası yürütüyor.

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