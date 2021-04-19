CHP'nin medya organı Sözcü, "Somali'den gelen iş insanları ve sığınmacılar, Ankara'nın göbeği olan Kızılay'daki iki sokağı baştan sona kendi ülkelerine çevirdiler" başlıklı haberinden 5 gün sonra bir grup ırkçı saldırgan Ankara'da Somalililerin işyerlerine saldırdı.

SOMALİLİLER DE AZGIN AZINLIKTAN NASİBİNİ ALDI!

Kızılay'da gerçekleşen olayda ırkçı saldırganlar sopa ve taş ile saldırmaya başladı. Somalililerin lokantasının camlarını kırmaya çalıştı. Bir Somalilinin de omzunu taşla ezdi!

BUNLARA HESAP SORULMALI

Sosyal medya üzerinden saldırıyı aktaran bir vatandaş, insanları sürekli kışkırtmaya çalışan muhalif gazetecilerden ve siyasetçilerden hesap sorulması gerektiğini belirtti.

Her gün yüzlerce yalan haber yayınlayıp ülkedeki tansiyonun yükselmesine zemin hazırlayan Sözcü gazetesi, ölümden ve yoksulluktan kaçıp ülkemize sığınan Suriyelileri de şeytanlaştıran bir yayın politikası yürütüyor.