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İşte Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet'in Suriyeli çelişkisi! Asıl amaç Türkiye düşmanlığı!

Türkiye'nin her aldığı kararın tam tersini savunan CHP yandaşı medya bu sefer büyük çelişkiler içerisinde. İdlib'de katil Esad'ın kalleş saldırısı Türkiye gündemini meşgul etmekte. Türkiye rejim güçlerine misliyle cevap verirken ülkenin Avrupa'ya açılan sınırlarını yurt dışına gitmek isteyen mültecilere açtı. Ancak daha düne kadar 'Suriyelilerin Türkiye'de ne işi var, bizim Suriye'de ne işimiz var, neden Türk vatandaşı yapıyorsunuz?' diye veryansın eden CHP yandaşı Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün adeta büyük bir U dönüşü yaparak Suriyeli mültecileri savunmaya başladı. Söz konusu medyanın bu yapmacık tavrı asıl amacın Suriyeliler ve hakları değil Türkiye'nin verdiği karar ne olursa olsun tam tersini savunmak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

04.03.2020 10:10 - Son Güncelleme: 04.03.2020 10:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





