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İşte Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet'in Suriyeli çelişkisi! Asıl amaç Türkiye düşmanlığı!

Türkiye'nin her aldığı kararın tam tersini savunan CHP yandaşı medya bu sefer büyük çelişkiler içerisinde. İdlib'de katil Esad'ın kalleş saldırısı Türkiye gündemini meşgul etmekte. Türkiye rejim güçlerine misliyle cevap verirken ülkenin Avrupa'ya açılan sınırlarını yurt dışına gitmek isteyen mültecilere açtı. Ancak daha düne kadar 'Suriyelilerin Türkiye'de ne işi var, bizim Suriye'de ne işimiz var, neden Türk vatandaşı yapıyorsunuz?' diye veryansın eden CHP yandaşı Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün adeta büyük bir U dönüşü yaparak Suriyeli mültecileri savunmaya başladı. Söz konusu medyanın bu yapmacık tavrı asıl amacın Suriyeliler ve hakları değil Türkiye'nin verdiği karar ne olursa olsun tam tersini savunmak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

04.03.2020 10:10 - Son Güncelleme: 04.03.2020 10:42
İşte Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet'in Suriyeli çelişkisi! Asıl amaç Türkiye düşmanlığı!

İdlib'deki Suriyelilerin imdadına yetişen Türkiye bölgede huzuru sağlamaya çalışırken CHP ve yandaşı medya neredeyse her gün ülkemizde bulunan Suriyeliler üzerinden algı operasyonu yapıyordu.

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İşte Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet'in Suriyeli çelişkisi! Asıl amaç Türkiye düşmanlığı!

Türkiye'nin vatandaşlık politikasını sert dille eleştirip sosyal medyada algı oluşturanları manşete alarak 'Suriyelilere vatandaşlık verilmesini istemiyoruz' başlıklarıyla halkı Suriyeli mülteciler hakkında kışkırtmaya bile kalktılar.

İşte Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet'in Suriyeli çelişkisi! Asıl amaç Türkiye düşmanlığı!

Başkan Erdoğan'ın Esad'dan özür dilemesini ve bu sayede Türkiye'deki Suriyelilerin ülkeyi terk etmesini de manşete taşıdılar.

İşte Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet'in Suriyeli çelişkisi! Asıl amaç Türkiye düşmanlığı!

Hatta Suriyeliler için "referandum yapılsın ona göre kalsınlar ya da gitsinler" manşetleri bile attılar.

İşte Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet'in Suriyeli çelişkisi! Asıl amaç Türkiye düşmanlığı!

Tabi CHP yandaşı medya bu provokasyonu yaparken CHP de rahat durmuyordu.

Türkiye'nin savaştan kaçan yaklaşık 4 milyon Suriyeli'ye kucak açarak adeta hayatlarını kurtarmasına karşın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; "Suriyelileri bal gibi göndereceğiz" diyerek mültecilere bakış açısını gözler önüne sermişti.

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