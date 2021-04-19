Futbolcuların Ramazan ayında oruçlarını açması CHP'li Barış Yarkadaş'ı rahatsız etti.
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Yılport Samsunspor ile Bursaspor arasında oynanan maçın 26. dakikasında iki takım futbolcuları yedek kulübesi önüne gelerek oruçlarını açtı.
OPERASYON SİTESİ ODA TV: İFTAR GÖSTERİSİ
Yaptığı operasyonel haberleriyle bilinen CHP yandaşı Oda TV farz ibadetini gerçekleştiren futbolcuların oruç açmasını hedef aldı.
Futbolcuların oruç açmasını haberleştiren Oda TV haberi "İftar gösterisi sürüyor" şeklinde servis ederek ibadete 'şov' olarak gösterdi.