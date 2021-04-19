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    • 20.04.2021 00:32
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    'li ve futbolcuların oruçlarını açmasından rahatsız oldu!

    TFF 1. Lig’in 31. haftasında ile arasında oynanan maçın 26. dakikasında iki takım futbolcuları yedek kulübesi önüne gelerek oruçlarını açtı. Futbolcuların oruç açması 'li ve operasyonel haberleriyle bilinen CHP yandaşı 'yi rahatsız etti.

    Futbolcuların oruç açması CHP'li ismi rahatsız etti

    Futbolcuların Ramazan ayında oruçlarını açması CHP'li Barış Yarkadaş'ı rahatsız etti.

    TFF 1. Lig'in 31. haftasında Yılport Samsunspor ile Bursaspor arasında oynanan maçın 26. dakikasında iki takım futbolcuları yedek kulübesi önüne gelerek oruçlarını açtı.

    OPERASYON SİTESİ ODA TV: İFTAR GÖSTERİSİ
    Yaptığı operasyonel haberleriyle bilinen CHP yandaşı Oda TV farz ibadetini gerçekleştiren futbolcuların oruç açmasını hedef aldı.

    Futbolcuların oruç açmasını haberleştiren Oda TV haberi "İftar gösterisi sürüyor" şeklinde servis ederek ibadete 'şov' olarak gösterdi.

        CHP'Lİ YARKADAŞ: KİME GÖSTERİŞ YAPIYORSUNUZ?
        Oda TV'nin haberinin ardından CHPli Barış Yarkadaş futbolcular üzerinden İslam'a saldırdı. Oda TV'nin haberini alıtılayan Yarkadaş "Bu nedir şimdi? Kime gösteriş yapıyorsunuz?" ifadeleriye paylaşımda bulundu.

        TEPKİ YAĞDI
        Barış Yarkadaş'ın ve Oda TV'nin İslam'ı hedef almasına sosyal medyadan tepki yağdı.

        Yarkadaş'a gelen tepki mesajlarından "Kitaptan haberin olsa İftar vakti geldiğinde Müslümanların Oruç açtığını bilirdin İslam düşmanı Barış!" ifadelerine yer verildi.

        İşte o tepkilerden bazıları:
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