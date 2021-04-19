İşte İstanbul'da koronavirüs artışlarının nedeni! İstanbullular CHP'li İBB'ye isyan etti: Üst üste gidiyoruz!
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs vaka haritasında rekor sayılara ulaşan İstanbul'da ulaşım rezaleti devam ediyor. İstanbul'da, kısıtlama sona erince toplu taşımada ve duraklarda yoğunluk yaşandı. Üst geçit ve turnikelerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadı. Vatandaşlar, İBB'ye isyan bayrağı açtı: "Yanımdakiyle aramda 20 santimetre mesafe var. İnsanlar üst üste biniyor!" İstanbulluların çilesi böyle fotoğraflandı.
19.04.2021 13:56
- Son Güncelleme: 19.04.2021 13:56