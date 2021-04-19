RAMAZAN İMSAKİYE
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İşte İstanbul'da koronavirüs artışlarının nedeni! İstanbullular CHP'li İBB'ye isyan etti: Üst üste gidiyoruz!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs vaka haritasında rekor sayılara ulaşan İstanbul'da ulaşım rezaleti devam ediyor. İstanbul'da, kısıtlama sona erince toplu taşımada ve duraklarda yoğunluk yaşandı. Üst geçit ve turnikelerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadı. Vatandaşlar, İBB'ye isyan bayrağı açtı: "Yanımdakiyle aramda 20 santimetre mesafe var. İnsanlar üst üste biniyor!" İstanbulluların çilesi böyle fotoğraflandı.

19.04.2021 13:56 - Son Güncelleme: 19.04.2021 13:56
İşte İstanbul'da koronavirüs artışlarının nedeni! İstanbullular CHP'li İBB'ye isyan etti: Üst üste gidiyoruz!

İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ'da vatandaşlar işyerlerine gitmek için toplu taşımayı kullanırken üst geçitlerde ve turnikelerde de yoğunluk oluştuğu gözlendi.

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İşte İstanbul'da koronavirüs artışlarının nedeni! İstanbullular CHP'li İBB'ye isyan etti: Üst üste gidiyoruz!

Metrobüste sırt sırta geldiklerini söyleyen vatandaşlar, seferlerin artırılması gerektiğini belirtti.

İşte İstanbul'da koronavirüs artışlarının nedeni! İstanbullular CHP'li İBB'ye isyan etti: Üst üste gidiyoruz!

"SIRT SIRTA YOLCULUK YAPIYORUZ"
Metrobüsler de sosyal mesafe diye bir şeyin olmadığını söyleyen Adnan Asdemir, "Metrobüslerde yoğunluk çok. Resmen millet sırt sırta yolculuk yapıyor. Bu yoğunluğun çözümü için sefer sayılarının artırılması lazım" dedi.

İşte İstanbul'da koronavirüs artışlarının nedeni! İstanbullular CHP'li İBB'ye isyan etti: Üst üste gidiyoruz!

Metrobüsteki kalabalıktan şikâyetçi olan Derya Ulu ise "Mümkün olduğunca metrobüs kullanmamaya özen gösteriyorum. Ancak bugün hastaneye gidecektim o yüzden kullanmak zorunda kaldım. Ama metrobüs oldukça yoğun" diye konuştu.

İşte İstanbul'da koronavirüs artışlarının nedeni! İstanbullular CHP'li İBB'ye isyan etti: Üst üste gidiyoruz!

"YANIMDAKİYLE ARAMDA 20 SANTİMETRE MESAFE VAR"
Metrobüslerin yoğun ve kalabalık olduğunu belirten Muhsin Kılınç, "Metrobüsde yanımdaki kişi ne tarafa dönerse tam tersi tarafa dönüyorum. Yanımdakiyle aramda 20 santimetre mesafe var" dedi.