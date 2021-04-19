İşte İstanbul'da koronavirüs artışlarının nedeni! İstanbullular CHP'li İBB'ye isyan etti: Üst üste gidiyoruz!

"SIRT SIRTA YOLCULUK YAPIYORUZ"

Metrobüsler de sosyal mesafe diye bir şeyin olmadığını söyleyen Adnan Asdemir, "Metrobüslerde yoğunluk çok. Resmen millet sırt sırta yolculuk yapıyor. Bu yoğunluğun çözümü için sefer sayılarının artırılması lazım" dedi.