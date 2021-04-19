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    • 19.04.2021 18:01
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    üstü aşı başladı mı, ne zaman başlayacak? E nabız ile aşı randevusu alma-sorgulama ekranı!

    üstü aşı randevusu nasıl alınır? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşların aşı sırasının geldiğini duyurdu. Bu noktada, vatandaşlar tarafından aşı randevusu alma işlemleri sorgulanmaya başlandı. İlk doz aşısını olacaklar ve ikinci doz için randevu almak isteyenler e-nabız üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Peki, ? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    55 yaş üstü aşı başladı mı? 55 yaş üstü aşı randevusu alma

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 55 yaş üstü vatandaşların aşı sırasının geldiğini duyurdu. Bu noktada, vatandaşlar tarafından aşı randevusu alma işlemleri sorgulanmaya başlandı. İlk doz aşısını olacaklar ve ikinci doz için randevu almak isteyenler e-nabız üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Peki, 55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    KORONAVİRÜS ÖNCELİK SIRASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Aşılamada öncelikli grupta olup olmadığınızı 2023'e mesaj atarak sorgulayabilirsiniz. Büyük harflerle AŞI yazarak aralarında bir boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı ve seri no'nun son 4 hanesini 2023'e mesaj atabilirsiniz. ÖRNEK (AŞI 11111111111 2222)

    Bu mesaj sonrasında size ya "COVİD 19 aşılaması için öncelikli grupta değilsiniz" ya da "Covid 19 aşılaması için öncelikli gruptasınız. Aşı randevunuzu alarak randevu tarihinde hekiminize başvurunuz" yanıtı gelecek.

    55 YAŞ ÜSTÜ COVİD 19 AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Öncelikli grupta olduğunuzu tespit ettikten sonra "enabız.gov.tr" adresinde e-devlet ile giriş yapabilirsiniz. Burada yer alan e-devlet ile giriş seçeneğini tıklamanız yeterli olacak.

    Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada "aşı randevusu alma" işlemini işaretleyin. Bunun ardından size "Aile Hekimi" ve "Hastane" seçeneklerini sunacak.

    Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

        Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek.

        Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiği gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.

        E-NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYIZ

        Daha fazla detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.
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        Haberler Güncel 55 yaş üstü aşı başladı mı, ne zaman başlayacak? E nabız ile 55 yaş üstü aşı randevusu alma-sorgulama ekranı!