Uzmanlardan hızlı test kiti uyarısı! Doğruluğu tartışılır...

FARKLI TESTLER FARKLI SONUÇLARI GÖSTERİYOR

ELISA testler arasında da çeşitlilik olduğunu kaydeden Prof. Dr. Eraksoy, "Bu testler içinde 100'e yakın marka var. Bunların bir bölümü Türkiye'de bulunuyor. Birçok laboratuvar da farklı farklı testleri kullanabiliyor ve ölçtükleri antikorlar da farklı olabiliyor. Çünkü virüsün değişik yapıları var. Antijen dediğimiz bu yapılara karşı oluşan antikorların ölçülmesi söz konusu. Kimi testler diken antijene yönelik kimileri ise nükleokapsid dediğimiz antijene yönelik antikorları ölçüyor. Kimileri de ikisini birden ölçüyor. Dolayısıyla bu testlerle ölçülmüş antikorların sonuçları da farklı farklı oluyor. Bu farklılıklar yüzünden de biz, karşılaştırma yapamayabiliyoruz veya yorum yapmamız güçleşebiliyor" dedi.

Prof. Dr. Eraksoy, sözlerine şöyle devam etti: "Antikor düzeyini bilme gereği duyuluyorsa ELISA testlerini tercih etmek gerekir. Cut-of dediğimiz bir eşik değer vardır. Her test için tanımlanmıştır. O test yapıldıysa, oradaki eşik değere bakarak, çıkan sonucu yorumlamak mümkün. O nedenle her test kendi içinde yorumlanmalıdır. Yani iki farklı hastanın sonucuna iki ayrı yöntemle bakılmışsa, o antikorlar karşılaştırılamaz."