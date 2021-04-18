Uzmanlardan hızlı test kiti uyarısı! Doğruluğu tartışılır...

Son zamanlarda, hızlı test kitleriyle kovid ve antikor ölçümlerinin evde yapılmaya başlandığını belirten uzmanlar, eczanelerde satışı yasaklanan ve sonucunun doğruluğu tartışılan bu testlere karşı uyarıda bulundu.
Kovid-19 vakalarının artması ile evde yapılan hızlı test kitleri yeniden ortaya çıktı. Hastaneye gidip, test yaptırmaya korkanlar çareyi hızlı kovid ve antikor testlerinde buldu. Eczanelerde satışı yasak olan test kitlerine özellikle internet üzerinden ulaşanlar, testini evde yaparak sonuç almaya çalışıyor. Uzmanlar ise doğru sonucu verip vermediği tartışılan testlerin güvenilir olması ve bir laboratuvar ortamında yapılması gerektiğinin altını çizerek, bilinçli olunması konusunda uyarıyor.
İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, Medicana Ataşehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Ağalar ve İstanbul Eczalcılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
PRATİĞİMİZDE KASET TESTLERİN YERİ YOKTUR
Hızlı test kitlerinin sonuçlarına ilişkin tereddütler olduğunu belirten İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, "Bu testin pozitif veya negatif çıkması halinde, bu kişini kanında gerçekten antikor olup olmadığı konusunda ciddi tereddütler vardır. Dolayısıyla bizim pratiğimizde bu kaset testlerinin bir yeri yoktur. Hastaların antikor düzeyini ölçmek istiyorsak ELISA testlerine başvurmak gerekir. Bunlar, kanda bakılan antikor testleridir. Gerek hastalığı geçirmiş mi, antikor oluşmuş mu diye sonuç elde etmek istediğimiz hastalar gerekse aşı olup, yeterince antikora sahip olmuş mu diye öğrenmek istediğimiz hastalar için bu testlere başvuruyoruz" diye konuştu.