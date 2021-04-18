Minibüste kanlı olay! Yolcu kavgası yüzünden dehşet saçtı! Camlar yolcuların üzerine düştü

Merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı-Çarşı güzergahında çalışan Kazanlı Minibüsçüler Kooperatifi ile yine aynı istikamet üzerinde bulunan bir minibüs kooperatifi üyeleri arasında 'yolcu alma' konusunda zaman zaman çıkan kavgalar 25 yıldır sürüyor. 16 Nisan Cuma günü yaşanan kavgada, Kazanlı-Çarşı güzergahında çalışan minibüs şoförü Uğur Yorulmaz darbedildi, aracının camları kırıldı. Polis ekipleri, saldırıdan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
'YOLCULARIN ÜZERİNE CAMLAR DÜŞTÜ'
10-12 kişi tarafından darbedildiğini söyleyen Yorulmaz, "Cuma günü Ataş yolunda yolcuya durdum. Yolcuyu almak isterken aynı hattaki minibüsün şoförü aracından inerek bana doğru koştu. 'Neden yolcu alıyorsun' diye tehditler savurdu. Doğal hakkım olarak yolcuyu alıp devam ederken bir kez daha önümü kesip tehdit etti. Hemen olayı polise bildirdim. Seferimi tamamlayıp dönerken bir kez daha önümü kestiler. Arabamda çocuklar, kadınlar vardı.
Cam parçalarından elleri kesilen kadınlar oldu. Bu sürekli yaşadığımız bir olay. Aracıma sopalarla, kesici aletlerle saldırdılar. Tişörtüm parçalandı, üzeri kan oldu. Aşağı inmedim. İnmiş olsaydım belki şu an burada olmayabilirdim. Yolcuları korumak için arka tarafa geçtim. Aracımın ön camı patladı. Sıkıntısız bir şekilde atlattık, daha kötüsü de olabilirdi. Buna da şükür" dedi.