Minibüste kanlı olay! Yolcu kavgası yüzünden dehşet saçtı! Camlar yolcuların üzerine düştü

'YOLCULARIN ÜZERİNE CAMLAR DÜŞTÜ'

10-12 kişi tarafından darbedildiğini söyleyen Yorulmaz, "Cuma günü Ataş yolunda yolcuya durdum. Yolcuyu almak isterken aynı hattaki minibüsün şoförü aracından inerek bana doğru koştu. 'Neden yolcu alıyorsun' diye tehditler savurdu. Doğal hakkım olarak yolcuyu alıp devam ederken bir kez daha önümü kesip tehdit etti. Hemen olayı polise bildirdim. Seferimi tamamlayıp dönerken bir kez daha önümü kestiler. Arabamda çocuklar, kadınlar vardı.