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    • 18.04.2021 20:15
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    18 Nisan koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı | -19 hasta tablosu

    18 Nisan 2021 tarihine ait koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 301 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 318 kişi hayatını kaybetti. İşte tüm detaylar...

    Koronavirüste son durum

    Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

    Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 318 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 3 bin 101 oldu.

    Son 24 saatte 43 bin 856 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 687 bin 590'a yükseldi.

    Test sayısı 43 milyon 768 bin 759'a ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 268 bin 447, vefat sayısı 35 bin 926, ağır hasta sayısı 3 bin 275 oldu.

    Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

    17 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        16 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        15 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        14 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            13 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            12 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            11 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                10 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                9 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                8 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                    7 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                    6 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                    5 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                        4 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                        3 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                        2 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
                            Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı 18 Nisan koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı | Türkiye Covid-19 hasta tablosu