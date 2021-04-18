ABD'DE GİZEMLİ DRONE TARTIŞMASI

Milliyet'in haberine göre, Gökyüzünde belli belirsiz görünen bu drone'lar halkın UFO söylentilerine kapılmasına neden olurken, bazıları hava olaylarına bağlıyor. Bir diğer yandan FBI ve ABD Hava Kuvvetleri birliklerine bağlı drone sistemleri de bulunuyor. Kaybolan hava araçlarının gökyüzünde başıboş gezindiği söyleniyor.

Söylenene göre ABD'nin Nebraska ve Colorado eyaletlerinde gökyüzünde çok yakın uçan drone'lar görüldü. Ürkütücü olarak nitelendirilen araçlar aktarılana göre çok hızla gidiyor ve oldukça yüksek ses çıkartıyorlar. Colorado'da yerel bir polis departmanı olay hakkında 30'dan fazla şikayet aldığını duyurdu.

Belirli saatler ve belirli tarihlerde gökyüzünde süzülen bu araçlar için FBI ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından soruşturma başlatıldı. Amazon, Google ve Uber gibi şirketler de konu hakkında araştırmaya katılmayı reddettiler.

Ocak ayındaki şikayetlerin ardından yapılan araştırmalar sonucunda bazılarının hobi amaçlı sürülen drone'lar olduğu ortaya çıksa da halen büyük bir kısmının neden çiftliklerin, otobanların ya da evlerin etrafında uçtuğu bilinmiyor.