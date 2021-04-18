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    • 18.04.2021 17:24
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    Gizemli bir şekilde ortadan kayboluyorlar! Herkes sanıyor...

    Drone'lar hakkında uzun zamandır önemli gelişmelere şahit oluyoruz. , ve en son da drone sistemeleri hakkında verdikleri kararlar ile gündeme geldi. ABD'de yaşanan olaylar konuya olan spekülasyon yorumlarının artmasına neden oldu.

    Gizemli bir şekilde ortadan kayboluyorlar!

    Drone'lar ister hobi amaçlı uçurulsun ister film veya fotoğraf çekimleri için kullanılsın, istenirse de askeri amaçla kullanılsın, pek çok şekilde karşımıza çıkıyor. Uzun zamandır ABD'de yaşanan gizemli olaylar drone'lardan korkulmasına neden oluyor.

    Drone'lar her ne kadar biliniyor olsa da ABD'nin bazı eyaletlerinde gizemli bir şekilde görülüyor ve kayboluyorlar. The Guardian'ın özel haberine göre pek çok yerel kaynak halkın drone'lardan korktuğunu ve gizemli ışıklarla alakasız yerlerde gökyüzünde göründüklerini yazıyor.

    ABD'DE GİZEMLİ DRONE TARTIŞMASI

    Milliyet'in haberine göre, Gökyüzünde belli belirsiz görünen bu drone'lar halkın UFO söylentilerine kapılmasına neden olurken, bazıları hava olaylarına bağlıyor. Bir diğer yandan FBI ve ABD Hava Kuvvetleri birliklerine bağlı drone sistemleri de bulunuyor. Kaybolan hava araçlarının gökyüzünde başıboş gezindiği söyleniyor.

    Söylenene göre ABD'nin Nebraska ve Colorado eyaletlerinde gökyüzünde çok yakın uçan drone'lar görüldü. Ürkütücü olarak nitelendirilen araçlar aktarılana göre çok hızla gidiyor ve oldukça yüksek ses çıkartıyorlar. Colorado'da yerel bir polis departmanı olay hakkında 30'dan fazla şikayet aldığını duyurdu.

    Belirli saatler ve belirli tarihlerde gökyüzünde süzülen bu araçlar için FBI ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından soruşturma başlatıldı. Amazon, Google ve Uber gibi şirketler de konu hakkında araştırmaya katılmayı reddettiler.

    Ocak ayındaki şikayetlerin ardından yapılan araştırmalar sonucunda bazılarının hobi amaçlı sürülen drone'lar olduğu ortaya çıksa da halen büyük bir kısmının neden çiftliklerin, otobanların ya da evlerin etrafında uçtuğu bilinmiyor.

    YENİ BAZI GELİŞMELER OLDU

    Bazı Facebook gruplarında ise gizemli olarak gösterilen drone'ların asla kaybolmadığı iddiası bulunuyor.

        Northumbria Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan komplo teorisi uzmanı Daniel Jolley drone olayları gerçek olsa bile gizemin insanlarda şüphe uyandırabileceğini söylüyor. "İnsanlar bu tür şeyleri duyduklarında, bu bilgiyi önceki inançlarına göre yorumlarla. Bazı kuvvetli güçlerin gizemli şeyler olduğuna inanıyorsanız ve genellikle resmi bilgilere güvenmiyorsanız, gizli bir sebep görme olasılığınız daha yüksek olabilir. " diyor.

        Bir diğer yandan Montoya'nın gece gökyüzünde ilk insansız hava araçlarını görmesinden bir yıl sonra, Pentagon, küçük insansız hava araçlarına karşı koymak için yeni bir strateji paylaştı. İlerleyen dönemde konu hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.
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