Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.04.2021 17:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.04.2021 17:34
    ABONE OL

    Son dakika: Tunceli'de teröristlerin kullandığı 8 sığınak imha edildi

    Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında kent kırsalında operasyon düzenledi. Arazide, arama-tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçlerince teröristlerin kullandığı belirlenen 8 sığınak tespit edildi.

    Tunceli'de teröristlerin kullandığı 8 sığınak imha edildi

    Tunceli'de düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen 8 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında kent kırsalında operasyon düzenledi.

    Arazide, arama-tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçlerince teröristlerin kullandığı belirlenen 8 sığınak tespit edildi.

    İmha edilen sığınaklardaki aramada, 100 kalaşnikof fişeği, 11 kalaşnikof şarjörü, 4 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, saat devreli düzenek, pil bloğu, 1 akü, 2 küçük tüp, 50 metre elektrik kablosu, güneş paneli, soba, 2 uyku tulumu, 30 pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Tunceli'de teröristlerin kullandığı 8 sığınak imha edildi