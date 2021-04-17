



YURTDIŞI MERKEZLİ

Sabah'ın haberine göre Türkiye'deki dijital dolandırıcılık çetelerinin çökertilmesindeki en büyük engel ise çoğunun yurtdışı merkezli olması.



Emniyet'in konuyla ilgili son raporlarına göre Avrupa, Gürcistan ve hatta Arjantin'den dahi Türkiye'deki bireysel cep ve bilgisayar kullanıcılarına casus yazılımlar gönderiliyor. Ele geçirilen cihazlar üzerinden de birçok sahtekârlık kolaylıkla gerçekleşiyor.