Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.04.2021 08:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.04.2021 09:03
    ABONE OL

    Telefonunuza gelen " cezası" mesajlarına dikkat! tüm bilgilerinizi ele geçiriyor

    'ndan gelmiş gibi gösterilen mesajlarda "Sayın Vatandaşımız Hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 985 TL cezası uygulanmıştır. İlgili kayıtlar ve detaylı bilgi için tıklayın." ifadelerine yer verildi. aldığını düşünen vatandaşlar, linke tıklayınca ise tuzağa düştü.

    Maske cezası mesajlarına dikkat!

    Dolandırıcılar dur durak bilmiyor. Siber teröristler bu sefer İçişleri Bakanlığı tarafından yakın zaman önce açıklanan "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" genelgesini hedef aldı. Kısmi kapanma sürecinde ülke genelinde sıkı tedbir ve cezaların uygulanacağının açıklanmasının hemen ardından birçok kişinin telefonuna sahte ceza mesajları ulaştı.



    İçişleri Bakanlığı'ndan gelmiş görünen mesajlarda şu ifadelere yer verildi: "Sayın Vatandaşımız Hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır. İlgili kayıtlar ve detaylı bilgi için tıklayın."

    TIKLAYANLAR YANDI
    Konunun detaylarını öğrenmek amacıyla birçok vatandaş mesajda belirtilen linkleri tıkladı. Ancak link casus yazılımlar içeriyordu.



    Telefona yüklenen bu yazılım sayesinde cihaz içindeki tüm veriler kolaylıkla çalındığı gibi telefonun yönetimi de dolandırıcıların eline geçebiliyor. Sadece kredi kartı ya da banka verileri değil, özel fotoğraf ve videolar da kötü emelli kişiler tarafından kullanılabiliyor.

        ÇAĞRI MERKEZLERİNDEN SIZINTI VAR
        Dolandırıcıların bu kadar hızlı hareket edebilmesinin altında ise yasadışı yollardan elde edilen milyonlarca kişiye ait dataların bulunması yatıyor. Uzmanlara göre, son dönemde milyonlarca kişinin, kredi kartından tapu ve sağlık bilgisine, kimlik numarasından cep telefonuna kadar her türlü kişisel verisi ortalığa saçıldı. Verilerin en fazla çağrı merkezleri ve bankalardan sızdırıldığı tahmin ediliyor.



        YURTDIŞI MERKEZLİ
        Sabah'ın haberine göre Türkiye'deki dijital dolandırıcılık çetelerinin çökertilmesindeki en büyük engel ise çoğunun yurtdışı merkezli olması.

        Emniyet'in konuyla ilgili son raporlarına göre Avrupa, Gürcistan ve hatta Arjantin'den dahi Türkiye'deki bireysel cep ve bilgisayar kullanıcılarına casus yazılımlar gönderiliyor. Ele geçirilen cihazlar üzerinden de birçok sahtekârlık kolaylıkla gerçekleşiyor.



        EMNİYET UYARDI
        Konuyla ilgili olarak emniyetten yapılan açıklamada, vatandaşların güvenli olmayan cep telefonu uygulamalarını indirmemeleri, bilmedikleri e-postaları açmamaları, cep telefonlarına gelen kamu ve özel şirketlerin uygulamalarıymış gibi gösterilen sahte linklere tıklamamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Telefonunuza gelen "maske cezası" mesajlarına dikkat! Casus yazılım tüm bilgilerinizi ele geçiriyor