Dolandırıcılar dur durak bilmiyor. Siber teröristler bu sefer İçişleri Bakanlığı tarafından yakın zaman önce açıklanan "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" genelgesini hedef aldı. Kısmi kapanma sürecinde ülke genelinde sıkı tedbir ve cezaların uygulanacağının açıklanmasının hemen ardından birçok kişinin telefonuna sahte ceza mesajları ulaştı.
İçişleri Bakanlığı'ndan gelmiş görünen mesajlarda şu ifadelere yer verildi: "Sayın Vatandaşımız Hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır. İlgili kayıtlar ve detaylı bilgi için tıklayın."
TIKLAYANLAR YANDI
Konunun detaylarını öğrenmek amacıyla birçok vatandaş mesajda belirtilen linkleri tıkladı. Ancak link casus yazılımlar içeriyordu.
Telefona yüklenen bu yazılım sayesinde cihaz içindeki tüm veriler kolaylıkla çalındığı gibi telefonun yönetimi de dolandırıcıların eline geçebiliyor. Sadece kredi kartı ya da banka verileri değil, özel fotoğraf ve videolar da kötü emelli kişiler tarafından kullanılabiliyor.