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    • 17.04.2021 20:16
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    Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı , VLP temelli yerli koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı!

    Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısı için gönüllü olmuştu. Varank aşının ilk dozunu yaptırdı.

    Bakan Varank yerli aşı oldu

    Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısı için gönüllü olmuştu.

    İLK DOZ AŞIYI OLDUI
    Bakan Varank, Ankara Onkoloji Hastanesinde yerli aşısını oldu.

    Başkanı Hasan Mandal ile birlikte VLP temelli aşı için gönüllü olarak aşı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Yeni teknolojiyle üretilen aşı çalışmamızı sene sonuna kadar tamamlamak istiyoruz" dedi.

    VLP aşısının mayıs içerisinde Faz 2 çalışmalarına geçilmesinin beklendiğini söyleyen Varank, İngiliz mutasyonuna karşı etkinliği bu aşamada deneneceğini ifade etti.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, VLP temelli yerli koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı!