17 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve kazanan numaralar için araştırmalar arttı. Sabahın ilk saatleriyle birlikte kazanan numaraların listesini öğrenmek isteyenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sıklaştırdı. Şimdi binlerce talihli 17 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre kazanan numaraları araştırıyor. Peki, 17 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre hangi rakamlar kazandı? İşte kazanan sayılar...
17 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
SEN SEÇ
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.