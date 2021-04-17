Türkiye'nin önde gelen mühendisi Selçuk Bayraktar paylaşımında "Bayraktar TB2 S/İHA. Türk mühendislerinin tasarlayıp kodladığı 40'ı aşkın bilgisayardan oluşan robot uçak. Kendi sınıfında dünyanın en iyisi! Köklerden Göklere..." diye konuştu.

BAYRAKTAR TB2 S/İHA'NIN ÖZELLİKLERİ

BayraktarTB2 S/İHA'nın paylaşılan özelliklerinde, "Milli ve Özgün Tasarım, Yazılım, donanım, aerodinamik ve mekanikte dünyada rekor yüzdeyle yerlilik. Türk mühendislerinin özgün tasarımı kritik tüm akşam ve bileşenler, Milli Yedekli Uçuş Kontrol ve Seyrüsefer Sistemi" bulunuyor.