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    • 17.04.2021 19:45
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    , /İHA'yı paylaştı: Sınıfında dünyanın en iyisi

    Teknik Müdürü sosyal medya hesabından, Türk mühendislerinin tasarlayıp kodladığı robot uçağı "Kendi sınıfında dünyanın en iyisi!" notuyla /İHA'yı paylaştı.

    Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA/İHA'yı paylaştı

    Türkiye'nin önde gelen mühendisi paylaşımında "Bayraktar TB2 S/İHA. Türk mühendislerinin tasarlayıp kodladığı 40'ı aşkın bilgisayardan oluşan robot uçak. Kendi sınıfında dünyanın en iyisi! Köklerden Göklere..." diye konuştu.

    BAYRAKTAR TB2 S/İHA'NIN ÖZELLİKLERİ

    BayraktarTB2 S/İHA'nın paylaşılan özelliklerinde, "Milli ve Özgün Tasarım, Yazılım, donanım, aerodinamik ve mekanikte dünyada rekor yüzdeyle yerlilik. Türk mühendislerinin özgün tasarımı kritik tüm akşam ve bileşenler, Milli Yedekli Uçuş Kontrol ve Seyrüsefer Sistemi" bulunuyor.

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    Haberler Güncel Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA/İHA'yı paylaştı: Sınıfında dünyanın en iyisi