SON DAKİKA: Yerli aşı ne durumda | İşte yerli aşının üretileceği klinik

"AŞILARIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE GELİŞTİRİLMESİ SON DERECE ÖNEMLİ"

Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi'ndeki çalışmaları yürütecek ekipte yer alan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sadece kendi ülkemizin ihtiyaçları için değil, ihtiyacı olan daha zor durumdaki ülkelere de hitap edecek aşıların Türkiye Cumhuriyeti'nde geliştirilmesi son derece önemli. Bu aşı geliştirme çalışmalarında preklinik dediğimiz deneysel aşamaların ardından gelen insan denemeleri de klinik araştırma merkezlerinde yapılıyor. Bu merkezlerden şu anda ülkemizde en kapsamlı olanında, Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi'ndeyiz. Bu merkezimizde geliştirilmiş olan ilaçların ve aşıların faz çalışmaları yürütülebilecek durumda. Özellikle de bu aşı çalışmalarında gönüllü üzerinde denenecek olan aşılar bu merkezimiz de uygulanabilir vaziyette. Merkezimiz dünya standartlarını karşılayacak boyutta hazırlandı ve sertifikasyonu aldı" ifadelerini kullandı.

