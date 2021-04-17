SON DAKİKA: Yerli aşı ne durumda | İşte yerli aşının üretileceği klinik
Türkiye koronavirüs salgınına karşı yurt dışından aşı tedarik ederken bir yandan da yerli aşı çalışmalarına devam ediyor. Yerli ve milli Covid-19 aşı adayının Faz-1 çalışmalarının yürütüleceği Klinik Araştırmalar Merkezi'nde konuşan Bilim Kurulu Üyesi ve Merkez Sorumlusu Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Sadece kendi ülkemizin ihtiyaçları için değil, ihtiyacı olan daha zor durumdaki ülkelere de hitap edecek aşıların Türkiye Cumhuriyeti'nde geliştirilmesi son derece önemli" dedi.
Yerli ve milli aşı adaylarının da faz çalışmalarının yürütüleceği merkeze, giriş ve çıkışlar sadece tanımlı kartlar ile yapılabiliyor. Çalışmanın güvenliği açısından her odanın kapısı, sadece görevli kişilerin tanımlı kimlik kartları ile açılabiliyor. Bunun yanı sıra 3 katlı olarak inşa edilen binada; acil müdahale odaları, kapalı devre kamera sistemleri, bekleme alanları, aktivite alanları, aşı ve ilaç inceleme alanları, laboratuvar gibi birçok bileşen yer alıyor. Aşı veya ilaç adayına gönüllü olmak isteyen vatandaşların gerekli testleri geçmesinin ardından merkezde takipleri başlıyor. Bu kapsamda merkezin ilk araştırma adayı da Selçuk Üniversitesi'nde Prof. Dr. Osman Erganiş ve ekibi tarafından geliştirilen inaktif Covid-19 aşı adayı oldu.
"AŞILARIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE GELİŞTİRİLMESİ SON DERECE ÖNEMLİ"
Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi'ndeki çalışmaları yürütecek ekipte yer alan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sadece kendi ülkemizin ihtiyaçları için değil, ihtiyacı olan daha zor durumdaki ülkelere de hitap edecek aşıların Türkiye Cumhuriyeti'nde geliştirilmesi son derece önemli. Bu aşı geliştirme çalışmalarında preklinik dediğimiz deneysel aşamaların ardından gelen insan denemeleri de klinik araştırma merkezlerinde yapılıyor. Bu merkezlerden şu anda ülkemizde en kapsamlı olanında, Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi'ndeyiz. Bu merkezimizde geliştirilmiş olan ilaçların ve aşıların faz çalışmaları yürütülebilecek durumda. Özellikle de bu aşı çalışmalarında gönüllü üzerinde denenecek olan aşılar bu merkezimiz de uygulanabilir vaziyette. Merkezimiz dünya standartlarını karşılayacak boyutta hazırlandı ve sertifikasyonu aldı" ifadelerini kullandı.
"Yerli aşıların üretilmesinden önceki klinik araştırma fazlarında ülkemizde en kapsamlı merkez olarak burası karşımıza çıkıyor. Bundan sonraki süreçte Selçuk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Erganiş hocamızın geliştirmiş olduğu aşının Faz-1 çalışmalarıyla önümüzdeki günlerde bu sürece başlayacağız. Bütün çalışmaların olumlu sonuçlanması halinde; bu aşıların da önümüzdeki aylarda, pandemiden kurtuluşumuzda çok büyük yarar sağlayacağını da umuyorum" şeklinde konuştu.