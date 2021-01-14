Aşıda öncelikli meslek grupları hangileri? Aşı önce kimlere vurulacak? Gibi sorulara vatandaşlar yanıt arıyor. Acil Kullanım Onayı ile Türkiye'de uygulanmaya başlanan koronavirüs aşılarında bazı mesleklere öncelik tanınacak. Aşılama ilk olarak sağlık kurumlarında çalışanlara yapılacak. Sonraki meslek grubu ise 2. aşamada yer alan hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler olacak. Üçüncü aşamada diğer meslek gruplarına uygulanacak olan CoronaVac aşısı son olarak ise sırası geldiği halde aşı olmayanlara yapılacak. Peki aşıda öncelikli meslek grupları hangileri? Aşı önce kimlere vurulacak?
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.
Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.
"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.
"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.
Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.
Coronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'ten randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine E-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden girilmektedir.
Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.
ANLIK TAKİP EDİLİYOR
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısı olanların internet üzerinden anlık takibinin yapılabilmesi için 'Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' oluşturdu. Platforma göre aşılamanın başladığı ilk gün öğle saatlerine kadar 70 binin üzerinde kişi aşılandı.
Sağlık Bakanlığı, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüse karşı aşılanması ardından, bugün tüm hastanelerde yaygın aşılamayı sağlık çalışanlarından başlattı. Bakanlık, aşılanan kişi sayısının anlık takip edilebildiği 'Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' oluşturdu. Platformda ülke genelinde toplam aşılanan kişi sayısı canlı olarak takip edilebiliyor. Buna göre, dün akşam ilk Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine yapılan Covid-19 aşısı, bugün öğle saatlerine kadar 70 binin üzerinde kişiye uygulandı.
'NASIL AŞI OLURUM?'
Platformda, koronavirüs aşısı olmak için yapılması gerekenler 'Nasıl aşı olurum?' başlıklı bölümde hazırlanan video ile uygulamalı olarak anlatıldı. Buna göre; koronavirüs aşısı olmak için önce e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak. Ana menüde bulunan 'Covid-19 aşı durumu' ana menüsüne tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek. Dileyenler SMS yolu ile de aşı öncelik durumlarını sorgulayabilecek.
Öncelikli grupta yer alınması durumunda sistem kişiyi, randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirecek. MHRS ile aile hekimi ve tüm hastanelerden randevu alınabilecek. İlgili seçimler yapıldıktan sonra ise kişi tarafından sistem üzerinden randevu onaylanacak. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek. Randevu tarihinde randevu alınan sağlık kuruluşuna gidilerek, sağlık personeli tarafından aşılanacak. Kişi dilerse aşı uygulayan sağlık personeline aşının 2'nci dozu için randevu oluşturabilecek. Yine oluşturulan randevu ile ilgili bilgiler SMS ile telefona gönderilecek.
KİMLER AŞI YAPTIRACAK?
Platformda kimlere aşı uygulanacağına ilişkin bilgiler de 'Kimlere Covid-19 aşısı uygulanacak?' bölümünde ayrıntılı olarak anlatılarak, "İlk grupta sağlık kurumunda çalışanlar, yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, son olarak da 65 yaş üstü bireyler aşılanacak. İkinci grupta, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerde çalışanlar, 50-64 yaş arası bireyler aşılanacak. Üçüncü grupta; kronik hastalığı olan kişiler ve diğer kişiler aşılanacak. Dördüncü grupta ise, aşılama sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak" denildi.
AŞININ ETKİ MEKANİZMASI ANLATILDI
Platformda, aşıların etki mekanizmasına ilişkin bilgilere de yer verildi. Aşıların, vücutta bağışıklık sistemini uyaran belirli bir organizmanın (antijen) zayıflatılmış veya etkisizleştirilmiş kısımlarını içerdiği vurgulanarak, "Yeni aşılar, antijenin kendisinden ziyade antijen üretme planını içerir. Aşı uygulanan kişide, bu zayıflatılmış versiyon hastalığa neden olmayacak; ancak bağışıklık sistemini mikroba verilen ilk tepkide olduğu gibi çok fazla tepki vermesi için harekete geçirecektir. Bazı aşılar, haftalar veya aylar aralığında verilen birden çok doz gerektirir. Bu bazen uzun ömürlü antikorların üretimine ve bellek hücrelerinin gelişimine izin vermek için gereklidir. Bu şekilde vücut, hastalığa neden olan belirli bir organizma ile savaşmak için eğitilir ve gelecekte maruz kaldığında hızla savaşmak için hafızasını oluşturur. Bir aşı, mikrobun antikor oluşumuna neden olan zararsız ve çok küçük bir parçasını içerir. Bu, vücudumuzun mikroba özgü antikor üretebilmesi için yeterlidir. Vücut daha sonra aşısı uygulanan mikropla karşılaştığında onu nasıl yok edeceğini biliyor olacaktır" ifadeleri kullanıldı. Platformda aşı ile ilgili sıkça sorulan sorular da cevaplandı.
AŞI YAPILACAK MESLEKLER!
AŞI YAPILACAK MESLEKLER!
AŞI YAPILACAK MESLEKLER!
AŞI YAPILACAK MESLEKLER!
CORONAVAC AŞISI FİYATI NE KADAR?
Çinli Sinovac Biotech firmasının Covid-19 için geliştirdiği CoronaVac aşısı hali hazırda Çin'de sağlık çalışanları ve yüksek risk grubudakiler için kullanılıyor.
Reuters'ın aktardığına göre CoronaVac aşısının tek dozu Çin'de 200 yuan (yaklaşık 30 ABD Doları) tutuyor. Ancak bu aşının fiyat farklı ülkelere farklı fiyattan satılması da söz konusu olabilir.
Endonezya merkezli Bio Farma şirketi, Sinovac şirketiyle 40 milyon doz alımı için anlaşmaya vardığını ve aşının doz başına Endonezya'da 13.60 dolara mal olacağını bildirdi. Türkiye ise Çin'den alınacak aşının bedava olacağını açıkladı.
YAN ETKİSİ VAR MI?
Lancet'in yaptığı değerlendirmede aşının olumsuz reaksiyonlarının hafif olduğu belirtiliyor; en yaygın semptomun enjeksiyon bölgesinde görülen ağrı olduğu ifade ediliyor.
Viral vektörlü aşılar veya DNA veya RNA gibi diğer COVID-19 aşı adaylarıyla karşılaştırıldığında, CoronaVac ile aşılamadan sonra ateş oluşumunun nispeten düşük olduğu kaydediliyor.
Türkiye'de aşılamanın devam eden aşamalarında her 500 gönüllüde ara değerlendirme raporları hazırlanıyor. 6 Kasım tarihinde 518 kişi ile hazırlanan ara güvenlilik raporuna göre, aşının önemli bir yan etkisinin bulunmadığı tespit edildi.
En sık görülen yan etkiler yorgunluk (yüzde 7,5),baş ağrısı (yüzde 3,5),kas ağrısı (yüzde 3),ateş (yüzde 3) ve enjeksiyon yerinde ağrı (yüzde 2,5) olarak raporlandı.
Bağımsız veri izleme komitesi, ara güvenlilik raporununda aşının güvenliliği ile ilgili çekinceleri olmadığını bildirdi.