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    • 17.04.2021 13:34
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    olacak mı? açıklandı mı? ?

    açıklandı mı? iddiaları son günlerde sıkça gündeme gelirken sorusuna yanıt aranıyor. AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal yaptığı açıklamayla kabine değişikliği sinyallerini vermişti. Bir süredir gündemde yer alan kabine değişikliği iddialarıyla ilgili son bilgiler!

    takvim.com.tr
    Kabine değişikliği olacak mı? Yeni kabine listesi açıklandı mı?

    Kabine değişikliği olacak mı? Yeni kabine listesi sık sık gündemdeki yerini alıyor. Kabine değişikliği ve yeni kabinede kimlerin olacağına yönelik iddialar arama motorlarında sorgulanıyor. AK Parti MKYK ve MYK'da yapılan değişikliklerin ardından kabinede de değişiklik olacağına yönelik sinyaller verilmişti. AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal Bakanlar Kurulu kabine değişikliği olabileceğini ifade etmişti.

    KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?

    Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

    "Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

    Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Çelik, Kabine revizyonuna ilişkin iddialar hakkında, "Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Var ya da yok demek, şu tarihte olacak demem gibi bir şey söz konusu değil ama siz de bilirsiniz.

    Bu durumlarda bütün tahminler boşa çıkar. Tamamen Cumhurbaşkanının takdirindedir. Listelerin yanlış olduğunu, listelerin çoğu kez uydurma olduğunu hepiniz görmüşsünüzdür.

    Ankara siyasetinin cilvelerinden birisi bu revizyonu konuşmak, tahminlerde bulunmak ama dediğim gibi Cumhurbaşkanın takdirinde olan bir konu" diye konuştu.

        YENİ KABİNE LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

        Yeni kabine listesine yönelik bir açıklama henüz yapılmadı. Kabinenin ne zaman değişeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Açıklama geldiğinde takvim.com.tr adresinden öğrenebileceksiniz.

        KABİNEDE KİMLER VAR?

        Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alan bakanlar; Adalet Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Millî Savunma Bakanı, Sağlık Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak biliniyor.
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        Haberler Güncel Kabine değişikliği olacak mı? Yeni kabine listesi açıklandı mı? Kabine ne zaman değişecek?