Kabine değişikliği olacak mı? Yeni kabine listesi sık sık gündemdeki yerini alıyor. Kabine değişikliği ve yeni kabinede kimlerin olacağına yönelik iddialar arama motorlarında sorgulanıyor. AK Parti MKYK ve MYK'da yapılan değişikliklerin ardından kabinede de değişiklik olacağına yönelik sinyaller verilmişti. AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal Bakanlar Kurulu kabine değişikliği olabileceğini ifade etmişti.
KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?
Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:
"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."
Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Çelik, Kabine revizyonuna ilişkin iddialar hakkında, "Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Var ya da yok demek, şu tarihte olacak demem gibi bir şey söz konusu değil ama siz de bilirsiniz.
Bu durumlarda bütün tahminler boşa çıkar. Tamamen Cumhurbaşkanının takdirindedir. Listelerin yanlış olduğunu, listelerin çoğu kez uydurma olduğunu hepiniz görmüşsünüzdür.
Ankara siyasetinin cilvelerinden birisi bu revizyonu konuşmak, tahminlerde bulunmak ama dediğim gibi Cumhurbaşkanın takdirinde olan bir konu" diye konuştu.