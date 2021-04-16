Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ekonomi alanında olumlu bir gündemin, "ilişkilerin iyileşmesi ve gerginliğin azalmasına katkı sağlayabileceğini" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan "Türkiye ile olumlu gündem önerileri" başlıklı açıklamada, "Her zaman uluslararası hukuka ve Avrupa değerlerine bağlı olan Yunanistan'ın, belirli tezleri vardır ve bunlar bilinmektedir. Türkiye ile hem ikili hem de AB-Türkiye çerçevesinde anlaşmazlıklar vardı ve olmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.