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    • 06.04.2021 09:43
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    Yunanistan'ın Türk kara sularına bırakıp ölüme terk ettiği 27 kaçak göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı

    Son dakika haberine göre 'nin ilçesi açıklarında, ekibince can salı içinde Türk kara sularına bırakılıp, ölüme terk edilen 27 kaçak göçmen, ekipleri tarafından kurtarıldı. ekiplerince Türk kara sularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki 'na götürüldü.

    Yunan ölüme itti Türkiye kurtardı!

    'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçesi Sivrice Burnu açıklarında, can salı içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.



    Bölgeye sevk edilen ekipler, can salındaki 27 kaçak göçmeni kurtardı. ekiplerince Türk kara sularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki 'na götürüldü.

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    Haberler Güncel Yunanistan'ın Türk kara sularına bırakıp ölüme terk ettiği 27 kaçak göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı