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    • 15.04.2021 12:54
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    'li İBB'de bütçe 112 Milyar TL hizmet sıfır! Vatandaşın parası nereye gitti?

    dönemine ait projelerin tekrar açılışını yaparak hizmet etmiş gibi görüntü sergileyen 'li İBB Başkanı ’nun 112 Milyar TL’lik bütçeyi nereye harcadığı merak konusu. AK Parti İstanbul İl Başkanı sosyal medya hesabında bu duruma tepki göstererek, “İBB'nin iştirakleri dâhil toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Hükümetten gelenle birlikte 93 milyar TL. İBB'nin 2 yılda borçlanması 19 milyar TL. Bu sene ona 9 milyar TL daha eklenecek. Peki, bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?” dedi.

    Bütçe 112 Milyar TL hizmet sıfır!

    Son dakika haberi... 'li 'nde yaşanan gelişmeler kamuoyunu rahatsız etmeye devam ediyor. Tek icraatı dönemine ait projelerin tekrar açılışını yapmak olan 'nun 112 Milyar TL'lik bütçeyi nereye harcadığı merak konusu oldu. Ayrıca reklam çalışmalarına da oldukça yüksek harcamalar yapıldığı bilinen İmamoğlu'nun bu yıl 9 Milyar TL daha borçlanacağı öğrenildi.



    KABAKTEPE: "BU KADAR PARAYI ATMADIĞINIZ TEMELLERE Mİ, YOKSA REKLAM FİLMLERİNE Mİ HARCADINIZ?"
    AK Parti İstanbul İl Başkanı sosyal medya hesabında bu duruma tepki göstererek, "İBB'nin iştirakleri dâhil toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Hükümetten gelenle birlikte 93 milyar TL. İBB'nin 2 yılda borçlanması 19 milyar TL. Bu sene ona 9 milyar TL daha eklenecek. Peki, bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel CHP'li İBB'de bütçe 112 Milyar TL hizmet sıfır! Vatandaşın parası nereye gitti?