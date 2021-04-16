SON DAKİKA: CHP'deki 2. kaset skandalında flaş gelişme: Teoman Sancar'a şantajda istenen cezalar belli oldu

Teoman Sancar, partisi CHP'den istifasıyla sonuçlanan bir şantaja maruz kalmıştı. Hazırlanan iddianameye göre Fatih Selamet (26) ile Teoman Sancar'ın eskiye dayalı tanışıklıkları vardı. Fatih Selamet bu durumu 'şantaj' malzemesi haline getirmek için plan yaptı. Kuşadası'nda polis eniştesi Bülent Acar'a Sancar için "Görüntülerini çekerek şantaj yapabiliriz" dedi. Bu planı onaylayan Acar, Sadık Sivri ve Fatih Kıntaş adlı iki arkadaşını da bu plana ortak etti.