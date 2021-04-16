2021 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama! e-Devlet askerlik yerleri açıklandı mı? MSB askerlik yerleri saat kaçta açıklanır?

2021 Mayıs ayı askerlik celp yerleri sorgulama! Askere gitmek için gün sayan adayların celp tarihleri ve yerleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mayıs celbinde askere gidecek vatandaşlar için askerlik yerleri 16 Nisan itibariyle açıklanıyor. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? İşte E-devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı!
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA
Aşağıdaki bağlantıdan E-Devlet şifreniz ile giriş yapabilir ve askerlik yerlerini sorgulayabilirsiniz. Askerlik işlemlerini tamamlamış olan vatandaşlar kimlik numarası ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümünden "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu" ifadesini sorgulatarak askerlik bilgilerine ulaşabiliyorlar.
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).