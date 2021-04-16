2021 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama! e-Devlet askerlik yerleri açıklandı mı? MSB askerlik yerleri saat kaçta açıklanır?

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDUKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabilecekler. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecek.

Yol ve iaşe parası, e-devletten sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilmektedir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile pttmatiklerden alabilecekler.

Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabilecekler. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecek.