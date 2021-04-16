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    • 16.04.2021 09:08
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    2021 Mayıs celbi sorgulama! e-Devlet ? saat kaçta açıklanır?

    Askerlik celp yerleri açıklandı mı? 2021 Mayıs ayı sorgulama ekranı erişime açılıyor. Vatani görevini yapmak için silah altına alınacak binlerce gencin askerlik yerleri belli oluyor. Askerlik yerleri E-Devlet vasıtasıyla da kolaylıkla öğrenilebiliyor. Peki, MSB ? Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak?

    takvim.com.tr
    2021 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama! e-Devlet askerlik yerleri açıklandı mı? MSB askerlik yerleri saat kaçta açıklanır?

    2021 Mayıs ayı askerlik celp yerleri sorgulama! Askere gitmek için gün sayan adayların celp tarihleri ve yerleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mayıs celbinde askere gidecek vatandaşlar için askerlik yerleri 16 Nisan itibariyle açıklanıyor. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? İşte E-devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı!

    ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA

    Aşağıdaki bağlantıdan E-Devlet şifreniz ile giriş yapabilir ve askerlik yerlerini sorgulayabilirsiniz. Askerlik işlemlerini tamamlamış olan vatandaşlar kimlik numarası ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümünden "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu" ifadesini sorgulatarak askerlik bilgilerine ulaşabiliyorlar.

    ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

        ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDUKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

        Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabilecekler. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecek.

        Yol ve iaşe parası, e-devletten sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilmektedir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile pttmatiklerden alabilecekler.

        Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabilecekler. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecek.

        ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Nisan 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Açıklama için herhangi bir saat bilgisi verilmedi. Askerlik yerlerinin gün içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor.
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        Haberler Güncel 2021 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama! e-Devlet askerlik yerleri açıklandı mı? MSB askerlik yerleri saat kaçta açıklanır?