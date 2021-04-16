Ankara Çankaya İlçesi'nde geçen günlerde yaşanan inşaatın temelindeki hatalı kazı çalışması nedeniyle 21 binanın boşaltılmasın yankıları devam ederken bu sefer de Çamlıtepe Mahallesi'nde yanındaki alanda devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle zemininde yarıklar oluşan üç katlı ve 10 daireli Saadet Apartmanı, bina boşaltıldı.
Alınan bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi Tevekküller Sokak'taki boş arsada yaklaşık 3 hafta önce müteahhit G.T. tarafından bina yapım çalışmalarına başlandı. Kazı alanının bitişiğindeki üç katlı ve 10 daireli Saadet Apartmanı'nın temelinden dün toprak kayması oldu. Hasar gören apartmanın sakinleri, durumdan endişe duyarak yetkililere haber verdi.
Olay yerine polis, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saadet Apartmanı'ndaki vatandaşlar, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması için tahliye edildi. İnşaatın bulunduğu sokağa da güvenlik şeridi çekildi.
Evlerinden tahliye edilen ve konaklayacak yeri bulunmayan vatandaşlar, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi misafirhanelerine yönlendirildi.