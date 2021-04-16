Fizibilite çalışması yapılmadan kazı yapılmaması gerektiğine dikkati çeken Silay, şunları kaydetti:

"Kazı 3 hafta kadar sürdü. Ayın 12'sinde gördük arka bahçeye geçemiyoruz. Polis geldi, kaç kere karakola gittik. Geliyorlar, bakıyorlar, gidiyorlar. Can güvenliği yok, şu demirleri yeni koydu. 3 hafta orası 10 metre kazılı durdu. Çocuk merdivene değil de aşağıya gitse uçurumdan uçtu, umurunda değil adamın 2 bina da tehlikede şu anda. Belediye geliyor, zabıta geliyor, rapor veren yok. Belediyeden geldiklerinde, 'Korkmayın bir şey olmaz.' dediler. Bizi geri evlerimize soktular. Bugün yan binadan bağırıyorlardı. 'Boşaltın apartmanı, çöküyorsunuz' diye. Çatlaklar var ama dikey çatlak olmadığı için belediye yetkililerimiz sorun olmadığını söylüyor. Ben sallanıyorum çatır çatır sesler duyuyorum. Kayalar aşağı düşüyor. Bugün de aynı şekilde evlerimize dönebiliriz, çünkü aynı işlemi pazartesi günü de yaptık. Müteahhit beyefendiye 10 gün süre verdiler, 10 gün içinde istinat duvarı yapacakmış. Korkmamıza gerek yokmuş. Müteahhit 'Temelimi atmadan istinat duvarı yapamam.' dedi ve kabul edildi. Böyle bir şey var mı?"

Saadettin Kaya ise akşam saatlerinde inşaat çalışması olan alanda göçük yaşandığını, bu nedenle evlerinde tedirgin olduklarını aktardı.