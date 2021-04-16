Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.04.2021 17:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.04.2021 17:26
    ABONE OL

    ! Başkan Erdoğan'dan Genel Sekreteri Stoltenberg ile kritik görüşme

    haberine göre Başkan , Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ege, Doğu Akdeniz, Libya ve Afganistan'ın yanı sıra Rusya - Ukrayna krizi ele alındı.

    Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile kritik görüşme

    Başkan , Genel Sekreteri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ege, Doğu Akdeniz, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel meseleler değerlendirildi.

    EGE VE DOĞU AKDENİZ
    Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin yapıcı adımları ve ısrarlı çağrıları sayesinde bugün Ege ve Doğu Akdeniz'de sakin bir havanın hakim olduğunu belirtti. Libya'da yeni hükümete savunma ve güvenlik alanında destek verilmesi gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin imzaladığı anlaşmalar çerçevesinde bu doğrultuda katkı sağladığını dile getirdi.

    RUSYA-UKRAYNA KRİZİ
    Başkan Erdoğan, NATO'nun imkân ve kabiliyetlerini de kullanmak suretiyle Afganistan'a desteğin de en etkin biçimde sürdürülmesi gerektiğini kaydetti. Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Minsk Anlaşmaları temelinde, diyalog yoluyla çözümlenmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile kritik görüşme