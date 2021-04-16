Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

AHaber CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma Namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sayın bakanımızla görüşmeden önce ben kabul etmiştim görüşmemizde sıcak bir hava içerisinde görüştük. Ancak çok farklı bir noktaya kaydı. Dendias'ın tavrı karşısında haddini bildirdi. Gereken değerlendirmeyi yapmak suretiyle işi bitirmiş oldular. Türkiye-Yunanistan arasında başkalarını sokmayalım.

Ayrıntılar geliyor...