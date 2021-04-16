



Sosyal medya kullanıcıları Türkkan'a fotoğrafı sildiği için tepki gösterirken, "Neden sildin?" diye sordu. Muhammed Durmaz ismindeki vatandaş, "Bu twiti silme gerekçeni açıklar mısın?" diye sorarken, Mustafa isimli kullanıcı, "İlk defa doğru bir şey söyledin!" diye yazdı.







"LÜTFÜ NİYE SİLDİN?

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Lütfü niye sildin, AK Parti sanıp CHP çıkınca Korktun mu CHP'lilerden azar yemeye" diye tepki gösterdi. Ünal Toprak ise "Lütfü bunu niye sildin, elemanlar sizde diye mi" diye sordu.