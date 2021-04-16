İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da dağıttığı bir yardım kolisini 8 kişiyle birlikte dağıttığını gösteren bir fotoğraf karesini AK Parti'nin yardım dağıtma anı sanarak paylaştı.
Türkkan paylaşımında, "Bu yardım paketinin tesliminde, insanın gözü Vali'yi de arıyor ister istemez" ifadelerine yer verdi
TÜRKKAN, FOTOĞRAF CHP'NİN ÇIKINCA FOTOĞRAFI SİLDİ
Ancak Türkkan, fotoğrafın CHP'lilere ait olduğunu anlayınca kısa sürede fotoğrafı ve iletisini sosyal medyadan sildi. Türkkan iletisini ve fotoğrafı silince sosyal medyada dalga konusu oldu.
Sosyal medya kullanıcıları Türkkan'a fotoğrafı sildiği için tepki gösterirken, "Neden sildin?" diye sordu. Muhammed Durmaz ismindeki vatandaş, "Bu twiti silme gerekçeni açıklar mısın?" diye sorarken, Mustafa isimli kullanıcı, "İlk defa doğru bir şey söyledin!" diye yazdı.
"LÜTFÜ NİYE SİLDİN?
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Lütfü niye sildin, AK Parti sanıp CHP çıkınca Korktun mu CHP'lilerden azar yemeye" diye tepki gösterdi. Ünal Toprak ise "Lütfü bunu niye sildin, elemanlar sizde diye mi" diye sordu.