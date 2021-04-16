Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.04.2021 21:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.04.2021 21:57
    ABONE OL

    İYİ Partili kan patladı! 'yi eleştirdiği fotoğraf CHP'lilere ait çıkınca rezil rüsva oldu...

    İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili kan, lilerin yardım görüntüsü sanarak bugün paylaştı. AK Parti’nin yardım dağıtma anı sanarak paylaştığı fotoğraf için “Bu yardım paketinin tesliminde, insanın gözü ’yi de arıyor ister istemez” diye yazdı. Ancak Türkkan, bu yardım kolisinin etrafındakilerin CHP’liler olduğunu öğrenince çark etti, Twitter’daki paylaşımını sildi. Türkkan, paylaşımını silince sosyal medyadan tepki yağdı.

    İYİ Partili Lütfü Türkkan patladı!

    İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da dağıttığı bir yardım kolisini 8 kişiyle birlikte dağıttığını gösteren bir fotoğraf karesini AK Parti'nin yardım dağıtma anı sanarak paylaştı.

    Türkkan paylaşımında, "Bu yardım paketinin tesliminde, insanın gözü Vali'yi de arıyor ister istemez" ifadelerine yer verdi





    TÜRKKAN, FOTOĞRAF CHP'NİN ÇIKINCA FOTOĞRAFI SİLDİ
    Ancak Türkkan, fotoğrafın CHP'lilere ait olduğunu anlayınca kısa sürede fotoğrafı ve iletisini sosyal medyadan sildi. Türkkan iletisini ve fotoğrafı silince sosyal medyada dalga konusu oldu.



    Sosyal medya kullanıcıları Türkkan'a fotoğrafı sildiği için tepki gösterirken, "Neden sildin?" diye sordu. Muhammed Durmaz ismindeki vatandaş, "Bu twiti silme gerekçeni açıklar mısın?" diye sorarken, Mustafa isimli kullanıcı, "İlk defa doğru bir şey söyledin!" diye yazdı.



    "LÜTFÜ NİYE SİLDİN?
    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Lütfü niye sildin, AK Parti sanıp CHP çıkınca Korktun mu CHP'lilerden azar yemeye" diye tepki gösterdi. Ünal Toprak ise "Lütfü bunu niye sildin, elemanlar sizde diye mi" diye sordu.




        BİR KOLİYİ 8 KİŞİ İLE TESLİM ETMİŞLERDİ
        Koronavirüs nedeniyle ihtiyacı olan ailelere yardım kolisi dağıtmak isteyen CHP'lilerin 15 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul'da bir koliyi 8 kişiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıtması sosyal medyada gündem olmuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin ve partililerin paylaştığı bu skandal fotoğraflara sosyal medyadan tepki yağmıştı.


        ŞOVSAL DESTEK GRUBU
        takvim.com.tr'de de bu tepkilerin ardından konuyu haberleştirmiş, "ŞOVSAL DESTEK GRUBU" başlığını atmıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel İYİ Partili Lütfü Türkkan patladı! AK Parti'yi eleştirdiği fotoğraf CHP'lilere ait çıkınca rezil rüsva oldu...