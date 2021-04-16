"EVLATLARIMIZ İFTARLARINI AÇTI"

Askerlerin toplu haldeki iftarlarında Kovid-19 tedbirlerine uyulduğu gözlenirken, paylaşımda "Ülkemizin dört bir yanında kahramanca ve fedakarca görev yapan, dualarında ülkesini ve milletini unutmayan evlatlarımız iftarlarını açtı. Bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.