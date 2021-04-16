İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 4. yılı dolayısıyla paylaşımlar yaptı.

Türkiye'nin 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' yle adeta bir devrim gerçekleştirdiğini belirten Altun eski Türkiye özlemi duyanların iftira kampanyalarıyla saldırdığını ifade etti.

Altun, CHP'nin '128 milyar dolar' yalanına da sert tepki gösterdi.

Altun'un Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Tam 4 yıl önce milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tercih eden Türkiye, adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. Türkiye, yeni sistemle birlikte siyasetin günlük kısır tartışmalarından sıyrılmış istiklal, istikrar ve istikbalimiz için büyük bir adım atmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte ülkemizde kuvvetler ayrılığı keskin bir şekilde tesis edilmiş, idarede hızlı karar alma ve uygulama dönemi başlamış, denge ve denetleme mekanizması daha işler ve aktif hale gelmiştir.

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgesel ve küresel alanda büyük bir ivme yakalayan ülkemiz eğitimden sağlığa, ekonomiden ticarete kadar birçok devrimi peş peşe gerçekleştirmiştir.