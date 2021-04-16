Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Hiç Oldum" isimli yeni eserine bir klip çekti. Söz ve müziği İbrahim Kalın'a ait eserin düzenlemesini ise ünlü sanatçı Erkan Oğur yaptı.
SOL KESİM LİNÇ ETTİ, ERKAN OĞUR HATA YAPTIĞINI AÇIKLAMAK ZORUNDA KALDI
Sol kesim; İbrahim Kalın'la birlikte çalışma yapan Erkan Oğur'u linç etti. Burhan Şeşen, "Kusura bakma hocam… İbrahim Kalın-Erkan Oğur isminin bir şarkıda bile olsa yan yana gelmesi beni yaraladı hocam..." ifadeleriyle linçe ortak oldu.
Ünlü sanatçı Erkan Oğur, İbrahim Kalın'la çalıştığını için hata yaptığını savundu ve "Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben solcu, devrimci birisiyim" iddiasında bulundu.