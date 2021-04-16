



ÖZEKİN: "SOL YOBAZLIK TAM DA BUDUR"

Eyüp Gökhan Özekin: "Erkan Oğur'a kızılır mı acınır mı bilmem. Ama şu tekrar tescillendi: İç-dış saldırılara direnmenin, dik durmanın, geri yapmamanın adresi kesinlikle sol değil. Hep 'ne derler' endişesi hakim. Batı ne der, mahalle ne der, asker ne der, medya ne der tabularını yıkamazlar.

Zavallılar"



"Mazhar Alanson, Orhan Gencebay, Şener Şen, Erkan Oğur... Hepsi alanlarında yaşayan efsaneler. Davete icabet etmek, dindarlarla dostluk kurmak, milli iradeyle kavga etmemek gibi büyük 'kusurları' oldu. Sanatları, birikimleri hiçe sayıldı. Linç edildiler. Sol yobazlık tam da budur"



YILDIZ: "ERKAN OĞUR'U LİNÇ ETMELERİ ONLARA YAKIŞIR BİR ŞUURSUZLUK"

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız: "Başka ülkelerde üst düzey bir devlet yetkilisinin enstrüman çaldığını duysalar kendini dibini görmeyen bir kompleksle 'biz de niye böyle şeyler olmuyo' yia' diyecek olanların; İbrahim Kalın'la ortak bir çalışma yaptı diye Erkan Oğur'u linç etmeleri onlara yakışır bir şuursuzluk."